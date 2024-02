Met ingang van vandaag is Arjan Kers aangesteld als Managing Director TUI BENE.

Het geleidelijk samenbrengen van de Belgische en de Nederlandse touroperatoractiviteiten binnen TUI, is een beweging die al bijna 10 jaar geleden werd ingezet. Ondersteund door technologische ontwikkelingen die zorgen voor gezamenlijke systemen en processen, zijn beide landen nog verder naar elkaar toe gegroeid. De efficiëntie wordt vergroot over de landsgrenzen heen, onder meer door het vermijden van dubbele activiteiten, om het bedrijf in staat te stellen de ambitieuze groeiplannen te gaan realiseren.In het kader van deze integratie is het een logische stap om diverse activiteiten op het gebied van touroperating en commercie, in beide buurlanden onder één leiderschap te plaatsen.



Arjan Kers stuurt als Managing Director TUI BENE de geïntegreerde organisatie in beide landen aan. Hij blijft in die functie rapporteren aan Elie Bruyninckx, CEO van TUI Western Region. De voormalige topman van TUI Nederland, die al 26 jaar bij de toerismegroep werkt, zal in zijn nieuwe rol ondersteund worden door een 6-koppige Belgisch-Nederlandse directie, die als volgt is samengesteld:

Sofie Van den Driessche – Director Product

– Director Product Luc Lentjes – Director Trading & Flight Capacity Management

– Director Trading & Flight Capacity Management Roosmarijn Quartier – Director of Marketing & Distribution Support

– Director of Marketing & Distribution Support Sebastiaan de Vries – Head of Customer Services BENE & Dutch Caribbean

– Head of Customer Services BENE & Dutch Caribbean Inge Goedefroo – Head of Retail Distribution Belgium

– Head of Retail Distribution Belgium Suzanne Goossen – Head of Retail Distribution The Netherlands

Deze nieuwe directie zal vanaf vandaag aantreden en werkt voornamelijk vanuit de hoofdkantoren in Rijswijk (NL) en Oostende (BE). Samen met collega’s vanuit Finance, Legal, IT, HR en Communicatie vormen zij vanaf heden de BENE-Board van TUI BENE.

Arjan Kers: “Deze nieuwe ploeg biedt een mooie mix van ervaring en jong talent, Belgische en Nederlandse collega’s; een mooie weerspiegeling van de kansen die wij onze collega’s bieden. Ik kijk er enorm naar uit met dit team de mooie toekomst van TUI vorm te geven”.

De overgang naar een gezamenlijke BENE-directie is een belangrijke, maar zeker niet de laatste stap in de integratie. Er volgen nog aanpassingen aan de onderliggende structuren, in nauw overleg met de sociale partners en parallel aan de mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen zullen bieden. TUI BENE is marktleider in beide landen, die afgelopen jaar de vakanties van 4,2 miljoen Belgische en Nederlandse reizigers verzorgde en een omzetcijfer van 2,8 miljard euro behaalde.