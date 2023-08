George Hatzimarkos (gouverneur van de regio Zuid-Egeïsche Zee): “Op het hele eiland Rhodos is het leven weer genormaliseerd, inclusief in het relatief kleine gebied dat getroffen werd door de branden. De inwoners van Rhodos, die heldhaftig en onbaatzuchtig zijn geweest tijdens deze moeilijke dagen, willen, samen met de Griekse staat, niets liever dan hun unieke gastvrijheid blijven aanbieden aan buitenlandse bezoekers.”



Van de 41 hotels die werden geëvacueerd, zijn er inmiddels alweer 35 operationeel. De situatie wordt elke zes uur geëvalueerd. Betrouwbare en tijdige informatie blijft een topprioriteit. Dat liet Hatzimarkos weten tijdens een online meeting met bijna 100 vertegenwoordigers van reisagenten en touroperators uit heel Europa waarbij de situatie op Rhodos en Corfu werd geïnventariseerd. De vraag naar vakanties op deze eilanden is nog steeds groot en de huidige situatie vereist een goede kennis van de leveranciers en contacten met lokale organisaties en autoriteiten. ECTAA (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations), HATTA (Hellenic Association of Tourist & Travel Agencies) en FEDHATTA (Federation of Hellenic Associations of Travel & Tourist Agencies) hebben daarom een gezamenlijke werksessie gehouden voor Europese reisagenten en touroperators om de laatste ontwikkelingen op Rhodos en Corfu te inventariseren.

Positieve communicatie

Konstantinos Zikos, adviseur van de Minister van Toerisme, en Efi Staylidiadi van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme, benadrukken het belang van positieve communicatie over de Griekse bestemming. Het imago van Rhodos was goed, en ook nu kunnen reizigers volop genieten van de schoonheid van het eiland.

Beschermen en zorgen voor toeristen

Tijdens de workshop erkenden touroperators de inzet van zowel de Griekse autoriteiten als de lokale bevolking. Zij hebben er alles aan gedaan om de toeristische bezoeker te beschermen en voor hen te zorgen. Tevens gaven zij de zorgen weer die op dit moment nog leven bij vakantiegangers. Lysandros Tsilidis, voorzitter van FEDHATTA, en Eric Drésin, secretaris-generaal van ECTAA, benadrukken dat de nauwe samenwerking tussen FEDHATTA, ECTAA en GNTO in de afgelopen drie jaar ervoor heeft gezorgd dat reisagenten en touroperators snel antwoord hebben kunnen krijgen op hun vragen. Tegelijkertijd kan Griekenland dergelijke tragische ontwikkelingen beter het hoofd bieden door via ECTAA snel in contact te kunnen omen met meer dan 80.000 bedrijven in Europa.

Frank Oostdam, voorzitter van ECTAA en directeur van de ANVR, sloot de bijeenkomst af en benadrukte: “Vertrouwen is essentieel voor het bedrijfsleven. Griekenland heeft laten zien dat het in staat is om op een humane en effectieve manier oplossingen te vinden voor onverwachte grootschalige gebeurtenissen en deze prestatie mag niet worden onderschat.” Hij voegde eraan toe dat de gebeurtenissen van vorige week vragen oproept over de impact van de klimaatverandering op het bedrijfsmodel. Daarom houden ECTAA, FEDHATTA en HATTA op 28 en 29 september een bijeenkomst in Athene waarbij met de Griekse autoriteiten wordt besproken hoe ze zich kunnen aanpassen aan de huidige en komende uitdagingen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat reizen duurzamer wordt.