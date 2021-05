Per 1 juni nieuwe snelle ferry tussen Valletta en Gozo

Per juni 2021 start een nieuwe snelle veerdienst tussen de hoofdstad van Malta, Valletta en Mgarr op zustereiland Gozo. Met de start van deze nieuwe veerdienst wordt het nog makkelijker voor bezoekers om het levendige Valletta te combineren met een bezoek aan het landelijke Gozo.

Supersnelle overtocht

De ferry doet minder dan 45 minuten over de overtocht. Gozo Fast Ferry, de organisatie die de veerdienst verzorgt, biedt bovendien, in samenwerking met Malta Public Transport, de vervoersdienst die het openbaar vervoer op Malta verzorgt, een shuttle service aan van en naar de veerdienst. Een enkele reis kost € 12 voor een volwassene en € 6 voor kinderen.

Openluchtmuseum Valletta

Valletta is feite een cultureel openluchtmuseum met eindeloos veel historische bezienswaardigheden, en kenmerkt zich ook door sfeervolle straatjes, gezellige terrasjes en beroemde tuinen. Dankzij haar compacte omvang, ontdekt men Valletta comfortabel te voet tijdens een citytrip of tijdens een vakantie naar het veelzijdige eiland.

Klein maar fijn

Valletta is een van de kleinste hoofdsteden van Europa, maar heeft haar bezoekers desondanks heel veel te bieden. Zo telt de stad binnen 55 hectare maar liefst 320 monumenten en de gehele binnenstad is UNESCO-werelderfgoed. Maar ook vinden bezoekers van Valletta uitstekende restaurants en bars om hun smaakpapillen te verwennen.

Gozo

Gozo is het charmante kleine zusje van Malta. Hoewel slechts 5 kilometer zee de twee eilanden van elkaar scheidt, is het een compleet andere wereld. Terwijl er in Malta een gezellige drukte heerst, is Gozo landelijk en sereen. Over het platteland liggen barokke kerken en oude stenen boerderijen verspreid. Je vindt er vissersdorpjes, groene valleien, prehistorische tempels en eeuwenoude zoutpannen. Langs de spectaculaire kustlijn met enorme kliffen en idyllische baaitjes bevinden zich de beste duikplekken van de Middellandse Zee.

