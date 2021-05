Portugal: quarantaineplicht opgeheven voor Nederlanders

De Portugese overheid heeft de quarantaineplicht voor reizigers uit Nederland opgeheven, dat meldt Buitenlandse Zaken. Wie naar Portugal reist hoeft niet meer in (thuis)quarantaine. Wie met het vliegtuig naar Portugal reist moet nog wel een PCR-test overleggen. Er is voor terugkeer uit Portugal naar Nederland (inclusief Madeira en de Azoren) geen testverplichting en (thuis)quarantaine is niet nodig.

De quarantaineplicht was eerder al voor Madeira en de Azoren opgeheven, maar wie naar het vasteland van Portugal op vakantie wilde, werd geconfronteerd met een quarantaineplicht van veertien dagen. Nu moeten reizigers vanaf twee jaar die per vliegtuig vanuit Nederland komen verplicht een negatieve PCR-test laten zien (afgenomen maximaal 72 uur voor vertrek) om Portugal binnen te komen.

Deze maatregelen gelden voor passagiers vanuit landen van de Europese Unie met minder dan 500 gevallen van Covid-19 per 100.000 inwoners. De Portugese overheid houdt een lijst bij met landen waarvoor dit geldt. Nederland staat op dit moment op deze lijst. Afhankelijk van de ontwikkelingen, kan het gebeuren dat vluchten van en naar bepaalde landen worden opgeschort en/of dat andere maatregelen worden genomen. Houd de informatie van uw luchtvaartmaatschappij en de Portugese overheid goed in de gaten.

Er gelden in Portugal andere maatregelen dan in Nederland. In Portugal geldt een afstandsregel van twee meter en het gebruik van mondkapjes in gesloten gelegenheden en in de buitenlucht is verplicht. In de buitenlucht geldt deze verplichting wanneer het niet mogelijk is de door de autoriteiten geadviseerde afstand van twee meter aan te houden. De mondkapjesplicht in de buitenlucht geldt niet voor kinderen tot tien jaar, personen die tot hetzelfde huishouden horen en personen met een medische verklaring.

De maatregelen en sancties die opgelegd kunnen worden na het oplopen van een corona besmetting of contact met een geïnfecteerd persoon, kunnen in Portugal sterk verschillen van die in Nederland.

Op dit moment geldt de staat van calamiteit in Portugal (behalve voor Madeira en de Azoren). Er vinden versoepelingen in de maatregelen plaats in verschillende fases. Er vinden versoepelingen in de maatregelen plaats in verschillende fases. Afhankelijk van de situatie in een gemeente, kunnen deze versoepelingen worden doorgezet of teruggedraaid. Lees goed wat de regels zijn in uw gemeente op de officiële website van de Portugese regering (informatie in het Portugees en Engels).

Sinds 1 mei is de grens tussen Portugal en Spanje open voor regulier verkeer. Bekijk het volledige reisadvies voor Portugal op de website van Buitenlandse Zaken.

