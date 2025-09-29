De IJslandse lowcost-maatschappij Play heeft per direct alle activiteiten gestaakt. Dat meldt de maatschappij maandag op zijn website.

Daarop staat te lezen: ‘Alle vluchten zijn geannuleerd. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor de overlast en danken u voor uw begrip.’

Voor circa 400 medewerkers betekent het faillissement dat zij hun baan verliezen.

De maatschappij bestond bijna vijf jaar en volgt daarmee eerdere IJslandse prijsvechters zoals Primera Air en Wow Air, die in respectievelijk 2018 en 2019 ten onder gingen. Aan reizigers met vooruitbetaalde tickets laat Play weten: ‘Wij adviseren u om alternatieve vluchten bij andere maatschappijen te boeken.’

Play werd in 2019 opgericht door twee voormalige leidinggevenden van Wow Air, nadat die maatschappij failliet was gegaan. Op 24 juni 2021 voerde Play haar eerste vlucht uit. Het businessmodel leek sterk op dat van Wow Air én, in zekere zin, ook op dat van nationale luchtvaartmaatschappij Icelandair, die wel succesvol is.

Het doel was om point-to-point-verkeer te verzorgen tussen Keflavík International Airport (bij Reykjavik) en bestemmingen in Europa, aangevuld met een netwerk richting de VS, gebruikmakend van de gunstige ligging van IJsland in de Noord-Atlantische Oceaan.

Tot maandagochtend vloog Play nog naar Europese steden als Amsterdam, Londen Stansted, Parijs, Alicante en Faro. Ook de enige overgebleven Amerikaanse route, naar Baltimore Washington International, ligt sinds maandagmiddag stil.

Play kampte tijdens haar korte bestaan met structurele financiële verliezen. Net als veel luchtvaartmaatschappijen leed Play tijdens de coronaperiode verlies, maar anders dan concurrenten wist de airline daar niet van te herstellen.

Topman Einar Orn Olafsson verklaarde in februari 2025 nog dat het bedrijf een succesvolle ommezwaai had gemaakt. De transformatie van het businessmodel werd volgens hem steeds duidelijker zichtbaar. ‘Ons aangepaste vluchtschema zorgt al voor hogere inkomsten en betere resultaten. Vooruitkijkend naar 2025 zijn we optimistisch over verdere vooruitgang’, verklaarde hij.

De realiteit was echter dat Play in 2024 een verlies noteerde van circa 56 miljoen euro (49 miljoen Britse pond, red). In augustus dit jaar presenteerde de maatschappij nog de verwachting om in 2026 winstgevend te worden, maar dat scenario komt er nu niet meer.

Volgens analisten probeerde Play het model van Wow Air te kopiëren door secundaire Europese steden te verbinden met de VS, een markt die klein is en te weinig oplevert. Daarnaast is de IJslandse thuismarkt te klein om een airline op te laten draaien. Het wegvallen van Play biedt Icelandair de kans om haar positie verder uit te bouwen, menen analisten. (Foto Shutterstock).