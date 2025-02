Prijsvrij zit met haar commercial ‘Dat zijn wij gewoon zelf, hè’ bij de tien finalisten voor de felbegeerde Ster Gouden Loeki.

In de 29 keer dat de Ster Gouden Loeki is uitgereikt, werd de award één keer door een reisbedrijf gewonnen. In 1995 won KLM met haar ‘Zwanen’.

“Met onze commercial ‘Dat zijn wij gewoon zelf hé’ hebben we deze bijzondere prestatie weten te behalen zonder de hulp van media- en/of reclamebureaus”, aldus Mathijs Bos, Director Marketing (Offline) Prijsvrij Vakanties & D-reizen.

De uiteindelijk winnaar wordt voor 25% bepaald door het publiek en voor 75% door het jurypanel. Stemmen kan hier tot en met 16 maart.