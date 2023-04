Prijsvrij/D-reizen benoemt Mathijs Bos tot Director Marketing

Deel dit artikel

Prijsvrij/D-reizen heeft Mathijs Bos benoemd tot Director Marketing.

Bos, voorheen werkzaam bij Silverjet, begint half april in het hoofdkantoor van Prijsvrij/D-reizen in Den Bosch.

‘De afgelopen weken had ik meerdere gesprekken met verschillende partijen, vooral binnen- maar ook buiten de reiswereld’, zegt Bos in een toelichting.

‘De maand maart heb ik benut om een goede afweging te maken over mijn vervolgstap, waarin voor mij al snel duidelijk werd dat ik in de reiswereld wilde blijven. En dat blijf ik ook. Op 11 april begin ik bij Prijsvrij Vakanties als Director Marketing, een heel mooie rol binnen de snelgroeiende, ondernemende en dynamische organisatie van Marc van Deursen.’

Op de vraag waarom hij bij Prijsvrij/D-reizen aan de slag gaat, zegt Bos:

‘Vooral het ondernemende- en dynamische DNA is iets dat goed bij mij past. Deze twee kenmerken, samen met het relatief jonge team, hebben er onder andere toe geleid dat ik heb gekozen voor de ambitieuze club in Den Bosch. Tijdens de eerste kennismaking met het managementteam van Prijsvrij merkte ik al snel dat er een goede klik was en dat onze wegen op het juiste moment bij elkaar zijn gekomen. Perfecte timing, zou je kunnen zeggen.’

In zijn nieuwe functie gaat Bos zich voor een belangrijk deel bezighouden met de offline marketing voor zowel Prijsvrij als D-reizen.

‘Ik heb Mathijs direct benaderd toen ik zijn bericht op LinkedIn, omtrent zijn vertrek bij Silverjet, voorbij zag komen´, zegt Marc van Deursen, CEO van Prijsvrij/D-reizen.

‘Onze eerste ontmoeting was plezierig, er was een klik met het managementteam en het was voor mij dan ook direct duidelijk dat hij mijn eerste keus was. Mathijs is nog relatief nieuw in de branche maar talent, ambitie en drive wegen voor mij sowieso altijd zwaarder dan ervaring of bijvoorbeeld opleiding. Daarbij is Mathijs ook gewoon een leuke vent die perfect past in ons DNA. We hebben nog veel plannen te verwezenlijken en met de komst van Mathijs gaan we die nog sneller kunnen realiseren, is mijn overtuiging.’

Auteur Theo de Reus