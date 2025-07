Prijsvrij D-reizen Groep is een samenwerking gestart met Buro Scanbrit. Dankzij deze samenwerking is het gehele zomer- en winteraanbod van Buro Scanbrit vanaf nu te boeken via alle D-reizen winkels in Nederland.



“Met het unieke en specialistische aanbod van Buro Scanbrit kunnen wij onze klanten nog beter bedienen met avontuurlijke, individuele vakanties in de prachtige natuur van Noordwest-Europa. De verbreding van het aanbod op deze bestemmingen sluit perfect aan bij de toenemende vraag naar bijzondere en duurzamere reisbestemmingen”, aldus Jutta van Peer, Director Contracting & Partnerships Suppliers bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen.



De samenwerking met Buro Scanbrit betekent een verdere uitbreiding van het gevarieerde aanbod van de Prijsvrij D-reizen Groep. Reizigers kunnen hun vakantie via de vertrouwde kanalen samenstellen en boeken, terwijl ze profiteren van de expertise en kwaliteitsgarantie die Buro Scanbrit biedt.