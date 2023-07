Reisaanbieders Prijsvrij Vakanties en D-reizen zijn blij dat de Reclame Code Commissie (RCC) heeft geoordeeld dat de SGR-en Calamiteitenfondsbijdragen geen onvermijdbare kosten zijn.

Daarmee blijken de resultaten van het op 28 maart jl. door de Consumentenbond gepubliceerde onderzoek naar prijswijzigingen onjuist, laat de reisorganisatie vandaag weten. Verder ging de RCC volgens Prijsvrij Vakanties en D-reizen voorbij aan de klacht dat een aanbieding volgens de Consumentenbond niet voldoende beschikbaar zou zijn. De reorganisatie zegt dat het opvallend is dat de RCC de klachten van de Consumentenbond ondanks de bezwaren van Prijsvrij Vakanties & D-reizen heeft getoetst aan de al uit 2014 stammende Reclame Code Reisaanbiedingen en voorbijgaat aan de recente afspraken die tussen de reisbranche (ANVR) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn gemaakt. Die nieuwe afspraken zijn in februari 2023 tot stand gekomen.



Prijsvrij Vakanties en D-reizen noemen het teleurstellend dat enkele klachten van de Consumentenbond wel gegrond zijn verklaard. Volgens het reisbedrijf is het ‘proefballonnetje’ van de Consumentenbond om verplicht te vermelden dat een reis niet op een Nederlandse luchthaven zou kunnen beginnen gehonoreerd. Dit is nergens afgesproken en druist wat Prijsvrij Vakanties en D-reizen betreft ook in tegen de Europese gedachte van vrij verkeer van goederen en diensten. Voor een reiziger uit Maastricht is het immers veel plezieriger om te vliegen vanuit Keulen, dan vanaf Schiphol. Daarnaast heeft het sinds de ontwikkelingen van vorig jaar voor veel reizigers de voorkeur om niet van een Nederlandse luchthaven te vertrekken. Prijsvrij Vakanties en D-reizen blijven van mening dat een prijsbewuste reiziger meer gebaat is bij een voordelige reis met vertrek net over de grens dan een duurdere reis van een Nederlandse luchthaven.



Ook gaat de RCC in tegen een eerdere eigen beslissing uit 2016 en het richtsnoer van de Europese Commissie dat het volstaat om de consument vooraf met een “i-tje” bij de prijs te informeren over de mogelijkheid van prijsverandering. De Europese Commissie oordeelde immers al in 2016 dat het inherent aan de business van reisbemiddelaar is dat prijzen van vluchten en hotelkamers snel kunnen wijzigen. “Prijsvrij Vakanties en D-reizen kiezen er bewust voor de consument direct te laten profiteren van de op dat moment meest scherpe markprijs. Dat heeft in veel gevallen een lagere maar soms ook hogere prijs tot gevolg”, aldus de reisorganisatie.



Voor zowel Prijsvrij als voor D-reizen is de uitspraak desondanks een opsteker. De klacht dat de aanbieders de bijdragen voor SGR en Calamiteitenfonds niet standaard in de aangeboden prijs opnemen is niet gegrond verklaard. Die prijzen zijn, omdat er ook met buitenlandse touroperators gewerkt wordt, bij de beide reisaanbieders vermijdbaar. “De Consumentenbond had juist die bijdragen gebruikt in een publicatie waarin zij Prijsvrij Vakanties en D-reizen als slechtste uit de test liet komen. Die kwalificatie blijkt dus gelukkig niet correct te zijn. Waar andere reisbemiddelaars ervoor kiezen deze kosten de verstoppen in de boekingskosten rekenen Prijsvrij Vakanties en D-reizen deze bijdragen uitsluitend als deze ook daadwerkelijk moeten worden afgedragen.”



Prijsvrij Vakanties & D-reizen gaan in beroep tegen de punten waarop de klacht van de Consumentenbond gegrond is verklaard en hopen dat het College van Beroep wel toetst aan de recente afspraken tussen de ACM en ANVR.



