Voor deze editie van TravDay pakt Sunair het net even anders aan. Met een wat ludiekere invulling nodigt Sunair Vakanties je graag uit om mee te doen aan “Sunair’s Cityquiz”. Wees welkom en quiz mee!

Onder het genot van een drankje en een hapje spelen we een Dubquiz in plaats van een Pubquiz. Over elke vraag zal “gedupt” moeten worden.

De tijden:

13:00 – 13:25 Sunair’s Cityquiz

14:00 – 14:25 Sunair’s Cityquiz

15:00 – 15:25 Sunair’s Cityquiz

16:00 – 16:25 Sunair’s Cityquiz

Aanmelden voor TravDay kan hier: https://travday.nl/nl/registeren-bezoekers/