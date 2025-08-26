De regering van Ras Al Khaimah heeft Phillipa Harrison benoemd als de nieuwe CEO van Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA).

Harrison, de voormalige algemeen directeur van Tourism Australia, zal het voortouw nemen in de gedurfde visie van het emiraat om de ‘bestemming van de toekomst’ te worden. Met haar tientallen jaren internationale toeristische expertise in Australië en andere wereldmarkten.

Toerisme

Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi, voorzitter van het uitvoerend comité van RAKTDA, zei: “Toerisme is de kern van de strategie van Ras Al Khaimah. Het is onze snelst groeiende sector en we hebben in korte tijd opmerkelijke mijlpalen bereikt. Phillipa Harrison brengt een diepgaande kennis en leiderschapservaring met zich mee, meest recentelijk bij Tourism Australia, die ons het vertrouwen geeft in haar vermogen om zich aan te sluiten bij de ambitieuze doelen en strategische doelen van Ras Al Khaimah in de toeristische sector.”

Avontuur

In een reactie op haar nieuwe rol zegt Harrison: “Ik ben vereerd om in zo’n opwindende tijd in een nieuw avontuur te stappen. Ras Al Khaimah heeft zich al gevestigd als een internationaal succesverhaal en ik kijk ernaar uit om de komende jaren nog meer groei te ontsluiten.”

Recordaantal

De benoeming van Harrison zal helpen om de doelstellingen van de regering van Ras Al Khaimah te bevorderen. Om zo haar positie als toonaangevende bestemming voor duurzaam toerisme verder te versterken. Een bestemming die alleen al in het eerste half jaar van 2025 een recordaantal van 650.000 bezoekers verwelkomde, op weg naar het bereiken van een doelstelling van meer dan 3,5 miljoen bezoekers per jaar in 2030.