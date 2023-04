Reisagenten sluiten Wenen na Sunair-studiereis in het hart

Deel dit artikel

Sunair vertrok onlangs onder leiding van Marja Bouwmeester met negen enthousiaste reisagenten naar Wenen. Marja vertelt er graag meer over.

Marja: “Er stond een uitgebreid programma op ons te wachten. KLM bracht de reisagenten naar de hoofdstad van Oostenrijk. Onder het genot van een sandwich en een drankje was de vliegreis zo voorbij en kon het ontdekken beginnen. Na een eerste korte wandeling door de stad genoot de groep van de eerste Wiener Schnitzel. Op de tweede dag werd de stad per fiets ontdekt.”

“Dat is een geweldige manier voor een eerste indruk van de stad. Fijn dat er voor mij ook een elektrische fiets beschikbaar was, vooral na mijn blessure was dat een uitkomst”, geeft Karin van Veldhoven van TUI at Home aan.

Er stonden ook hotelbezoeken op de agenda, zowel Hotel Graben en Royal werden bezocht, zuster hotels van Hotel Regina waar de groep verbleef. “Centraler dan dit kan bijna niet, als dat belangrijk is voor de klant dan kun je deze hotels zeker adviseren”, is de mening van Janny Kuiper van Personal Touch Travel. Ook de Spaanse rijschool werd aangedaan. Het is heel indrukwekkend om die prachtige Lipizaner-paarden van zo dichtbij te kunnen bewonderen. ’s Avonds werd er genoten van een Heurigen abend, net even buiten de stad en bekend om zijn heerlijke Oostenrijkse wijn.

De derde dag begon bij Schonbrunn, een grandtour bracht de reisagenten in 40 imposante kamers, stuk voor stuk de moeite waard. De middag stond ter vrije besteding. Onder andere de Naschmarkt, de Stephandom en het Hundertwasserhaus werden bezocht. In de avond stond de Kursalon op het programma. De muziek van Strauss en Mozart werden ondersteunt door zang en dans. Volgens alle reisagenten een avond die ze zeker niet hadden willen missen.

Op woensdagochtend werden diverse hotels bezocht: hotel grand Ferdinand, Hotel Kaiserhof, Small Luxury hotel Altstadt Vienna, Hotel Johan Straus en Hotel Lucia zorgden ervoor dat de deelnemers een zeer brede kennis hebben opgedaan van een Sunair hotel Aanbod. “Voor ieder wat wils”, zegt Ans Thole van D-reizen Hoorn.

Marja: “Na de bezoeken was iedereen wel toe aan iets lekkers, en als je wat lekkers wil in Wenen dan denk je natuurlijk direct aan Sachertorte in Café Sachereck. Uiteindelijk sloot de groep af met een bezoek aan het Haus der Musik, een extra die de klant bij het boeken van een pakketreis standaard gratis mag bezoeken. Op de terugvlucht werden in de lucht, via de door KLM gratis beschikbaar gestelde wifi het thuisfront op de hoogte gesteld van de reis en de aankomst tijd. Ideaal! De groep kijkt terug op vier fantastische dagen in een stad die voor iedereen een aanrader is.”

Auteur Sharon Evers