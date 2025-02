Willem Bloem, een pionier in de reisbranche, is zaterdag op Tenerife overleden, enkele dagen voordat hij op dit Canarische eiland in familiekring zijn 85ste verjaardag zou vieren.

Bloem begon in 1959 als reisbureaumedewerker, werd vervolgens reisbureauhouder, vertegenwoordiger van een reisorganisatie in Spanje, manager van de reisbureauketen binnen het voormalige warenhuisconcern Vroom & Dreesmann en bedenker/uitgever van informatiesystemen voor de professionele reiswereld (Toeristiek). Alle reisbureaus en banken die reizen verkochten waren hierop decennialang geabonneerd en functioneerden daarmee beter in hun taak als reisadviseur.

Bloem liet zich ook kennen als veelzijdig auteur. In zijn boek ‘Vakantiepioniers’ beschreef hij hoe eind jaren vijftig van de vorige eeuw het massatoerisme is ontstaan en wie daarbij een belangrijke rol speelden.

In de cultuurhistorische analyse ‘Het Luthereffect’ legde Bloem uit hoe het mogelijk was dat een monnik de christelijke wereld zo op zijn kop heeft gezet dat er nu, 500 jaar later, een half miljard mensen naar de door de Reformatie geïnspireerde kerken gaan.

In krantenartikelen pleitte hij voor een staatssecretaris voor Toerisme, mede gezien de verwachte grote toestroom van toeristen naar Nederland, waaronder vooral Chinezen. Hij schreef daarover ook een roman.