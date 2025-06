De Reiswerk Travel Challenge is officieel van start gegaan. Meer dan 60 hbo-studenten van verschillende opleidingen en tientallen reisprofessionals zijn in de Costa Blanca om te werk aan een échte business case, waarin duurzaamheid en innovatie in toerisme een rol spelen.

De studenten worden uitgedaagd om vanuit een nieuw perspectief naar toerisme te kijken en te werken aan innovatieve oplossingen. Daarbij gaan ze onderzoeken hoe ze het imago van Benidorm kunnen moderniseren, waarbij de business case gericht is op het aantrekken van de ‘reiziger van de toekomst’ (2035) door innovatieve, duurzame en inclusieve toeristische oplossingen. De studenten, toegewezen aan een specifiek type reisorganisatie, moeten een adviesrapport opstellen voor het Spaans Verkeersbureau, waarin zij aangeven wat Benidorm nodig heeft om deze nieuwe doelgroep te interesseren.

Verbinding

Esther Gathier (Manager bij Reiswerk) opende de Travel Challenge in de Townhall van Benidorm. “Het hoofddoel van de Travel Challenge is het tot stand brengen van een verbinding tussen het onderwijs en het werkveld in de reisbranche, om zo nieuw talent te vinden en de toekomst van de branche veilig te stellen. En dat talent zit hier”, aldus Esther. Deelnemers zijn in teams ingedeeld met medestudenten en begeleiders uit onder meer het onderwijs en de reisbranche. Daarnaast zijn er ook experts van verschillende reisbedrijven mee om de studenten te ondersteunen met bepaalde vraagstukken. “Ik moedig iedereen aan om gebruik te maken van de kennis en expertise van de vertegenwoordigers en experts, niet alleen tijdens de sessies maar ook tijdens informele momenten.”

83 miljoen

Om een beter beeld te krijgen van de stad sprongen de studenten op de eerste dag op de fiets om Benidorm te verkennen. Maar ook kregen ze presentaties van vertegenwoordigers uit de regio en Ignacio Valle Muñoz (directeur Spaans Verkeersbureau) vertelde meer over het belang van duurzaamheid, het waarborgen van een positieve impact op het milieu, lokale gemeenschappen en cultureel erfgoed. “Spanje is een land met een uitstekend klimaat, stranden, erfgoed, cultuur en vriendelijke mensen, dat jaarlijks meer dan 83 miljoen toeristen ontvangt. Duurzaamheid gaat verder dan milieubescherming; het omvat ook het verbeteren van het leven van de lokale gemeenschap, waarbij participatie en betrokkenheid van inwoners bij toerismebedrijven en -activiteiten worden aangemoedigd”, aldus Ignacio.

De kunst van het presenteren

Op de tweede dag werd er in de ochtend flink gewerkt aan de business case, maar in de middag stonden de studenten lijnrecht tegenover elkaar tijdens het Corendon Lagerhuis. Maar voordat de discussies losbarstte kregen de studenten presentaties van Eppo Steenhuisen en Hanita van der Meer (ANVR). Eppo besprak de kunst van het presenteren. Hij benadrukte dat presentaties primair bedoeld zijn om te informeren of overtuigen, waarbij een korte, sterke en verrassende kernboodschap cruciaal is om de aandacht te vangen. Het is essentieel om je publiek te kennen en over te komen als aardig, betrouwbaar en competent, aangezien emotie belangrijker is dan pure feiten om mensen tot actie aan te zetten. Hanita vertelde meer over de rol van de ANVR, maar ook de grote impact van onvoorziene gebeurtenissen op de reisbranche werd uitgebreid besproken, zoals natuurrampen, politiek geweld, terroristische aanslagen en de Covid-19 pandemie, die de wereld op oranje of rood zette. Ook besprak ze de huidige en toekomstige uitdagingen, waaronder overtoerisme, de invloed van media en influencers, nieuwe technologieën zoals AI, en het cruciale belang van inclusieve en duurzame reizen voor de sector.

Tripster

Tijdens het Corendon Lagerhuis werden de studenten verdeeld in twee groepen, namelijk ‘eens’ en ‘oneens’ om vervolgens meerdere stellingen te verdedigen. Ook deze stellingen waren gericht op duurzaamheid zoals ‘Corendon moet reizigers die bewust kiezen voor een duurzame manier van reizen hiervoor belonen.’ Wat vind jij? Na deze verhitte discussies, waar team ‘eens’ aan het langste eind trok was het tijd voor het laatste spel met NTG. Een variant op het welbekende ‘Hitster’ genaamd ‘Tripster’, waarbij de studenten moesten raden in welk jaar een bepaalde innovatie binnen de reisbranche is gelanceerd.

Travel Talent

De komende dagen werken de studenten door aan de business case en vrijdag weten we wie het winnende team en het Travel Talent van 2025 is. Want ook dit jaar mag het winnende team naar de ANVR-barbecue, waar ze kunnen netwerken met reisprofessionals uit de reisbranche. Het Travel Talent wint een ticket voor het ANVR-congres in november naar Marokko.



Benieuwd wat de studenten de komende dagen gaan doen? Houd dan onze social media goed in de gaten.