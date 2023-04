Reizen naar Amerika: “Boek vroeg en houd het behapbaar”

Deel dit artikel

“Het gaat goed met de boekingen naar de Verenigde Staten, maar het is nog niet op het niveau van van 2019”, laat Hanny Fluit (Visit USA/Target Travel Marketing) weten aan Travelpro tijdens de Visit USA Roadshow.

Hanny: “2019 was natuurlijk ook een extreem goed jaar, dus het is een uitdaging om dat te overtreffen. De wil om een reis naar Amerika te maken is er zeker en mensen hebben ook genoeg gespaard, dus we zien de boekingen weer toenemen. Nederlanders willen waar voor hun geld, maar zijn zeker bereid om te betalen voor een goed verzorgde reis, kwaliteit en unieke ervaringen.” Vincent Hekkert (EURAM) kan dit beamen: “We zien dat gelijk het hele pakket wordt geboekt, dus niet alleen de hotels, tickets en transfers, maar juist ook de excursies en unieke ervaringen. Qua bestemming denk ik dat Texas hoge ogen kan gaan gooien, zeker gezien de prijs-kwaliteitverhouding. Ook de Deep South en Oost-Amerika worden goed geboekt.”

Nieuwe ervaring

Hanny: “We zien inderdaad dat de minder voor de hand liggende bestemmingen steeds populairder worden. Veel reizigers zijn bijvoorbeeld al een keer in New York, Florida of het westen van Amerika geweest en zijn nu op zoek naar een nieuwe ervaring. Reizigers willen steeds meer de natuur ontdekken, maar houden ook rekening met duurzaamheid en willen graag ervaringen opdoen met de lokale bevolking. Ze willen met een verhaal thuiskomen, iets unieks. Amerika is een bestemming waar je heen kan blijven gaan en elke keer met een nieuwe ervaring kan terugkomen.”

Boek vroeg

Het is belangrijk om op tijd te boeken. “De beschikbaarheid van auto’s en campers is gelimiteerd door de verkoop van de vloot tijdens de crisis. Daarom is het zeker aan te raden om vroeg te boeken, niet alleen om zeker te zijn van de beschikbaarheid, maar ook voor de beste prijs.” Ook Helen Lagerwerf (Travel Trend) laat weten dat zomervakantie al nagenoeg volgeboekt zit. “We kunnen nog wel iets kwijt, maar in de zomervakantie wordt het gewoon heel lastig. We lopen nog steeds tegen schaarste aan. Een aanrader om er dus vroeg bij te zijn voor een vakantie in 2024.”

Behapbaar

“Check ook of je klant na januari 2021 in Cuba is geweest, want op dit moment is het dan niet mogelijk om een ESTA aan te vragen”, laat Hanny weten. “Klanten kunnen dan alleen met een visum Amerika inreizen en het aanvragen kan enige tijd in beslag nemen. Daarnaast hebben reizigers op dit moment nog een vaccinatie nodig, maar de vaccinatieplicht wordt waarschijnlijk in mei afgeschaft. Meer informatie volgt hier nog over. Nog een goede tip is om een reis naar Amerika behapbaar te houden. Probeer niet alles af te vinken tijdens je reis, maar probeer ook te genieten. Ik zou maximaal twee tot drie staten tijdens één reis adviseren. Neem de tijd om een wandeling te maken of te genieten van live muziek in een lokale bar.”

Seattle

Ook Vincent van Leeuwen (BuroSix) was aanwezig op de roadshow, die gisteren gelijk Visit Seattle mocht vertegenwoordigen. BuroSix is namelijk per direct verantwoordelijk voor alle PR-activiteiten van zowel Visit Seattle als de Port of Seattle op de Nederlandse markt. “We zijn erg enthousiast om de stad Seattle weer meer op de kaart te zetten in Nederland. Deze stad heeft zoveel te bieden, dat een verblijf van een paar dagen niet kan ontbreken”, aldus Vincent. Seattle is de grootste stad van de Amerikaanse staat Washington en staat bekend als een stad vol diversiteit met een levendige cultuur en als een stad die omringd is door indrukwekkende natuur. Invloedrijke merken als Amazon, Boeing, Microsoft en Starbucks kennen er hun oorsprong en met hen is de stad gevuld met micro-ondernemingen die de stad sfeer en karakter geven.

‘Into Nature’s Wild’

De eerste avond van de Visit USA Roadshow werd gisteren gehouden in Aviodrome in Lelystad. Vandaag vindt de tweede avond plaats in het Omniversum in Den Haag. De roadshow staat niet alleen in het teken van de één-op-één sessies, maar ook wordt de film ‘Into Nature’s Wild’ getoond. De film neemt de kijker mee op een reis door de ongerepte wildernis van Amerika. Morgan Freeman gebruikt zijn kenmerkende stem om de beelden te begeleiden. Een mooie opwarmer voor de rest van de avond.

Auteur Dylan Cinjee