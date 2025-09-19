RIU Hotels & Resorts heeft vandaag officieel haar eerste hotel in Canada geopend. “Gelegen in het hart van de stad, biedt Riu Plaza Toronto een ongeëvenaarde ervaring voor zowel vakantiegangers als zakenreizigers”, aldus RIU Hotels & Resorts.

“De bevoorrechte locatie in het levendige Entertainment District plaatst je op loopafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, zoals de iconische CN Tower, het dynamische Rogers Centre en het beroemde Princess of Wales Theatre.”

Foto’s: Website RIU Hotels & Resorts

350 kamers

Het hotel telt ruim 350 kamers in diverse categorieën, zodat er altijd een passend verblijf is voor iedere gast. Alle kamers zijn ingericht met oog voor comfort en voorzien van moderne faciliteiten, waaronder overal in het gebouw gratis wifi. Daarnaast kun je de dag goed beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet.

Foto bovenaan: LinkedIn RIU Hotels & Resorts.