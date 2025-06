Fox Reizen biedt dit jaar een nieuwe elfdaagse fly-drive aan naar Roemenië. Naast deze reis heeft de reisorganisatie vorig jaar Roemenië als nieuwe bestemming gelanceerd met een 15-daagse groepsreis. Travelpro reist met een groep reisagenten mee naar het ‘Land van Dracula’ en maakt kennis met deze Oost-Europese bestemming.

Op Schiphol heerst een gezonde spanning. Wat staat ons de komende zes dagen te wachten. Al snel blijkt dat de meeste deelnemers met dezelfde vragen en verwachtingen rondlopen. ‘Ik heb weinig verwachtingen van Roemenië, omdat ik het de afgelopen jaren niet geboekt heb en er dus weinig van weet. Mijn idee is dat we wat terug in de tijd gaan qua wegen en bebouwing’, aldus Manon Faes-van Riel, ZRA bij The Travel Company. Reisgenoot Petra Martens, reisadviseuse bij Reisstudio Trips, zoekt de vergelijking met andere bestemmingen in Oost-Europa: ‘Omdat ik in het verleden al een bezoek heb gebracht aan Tsjechië, Noord-Macedonië en Montenegro heb ik het gevoel dat ik niet echt iets heel onbekends tegemoet ga.’

Parijs van het Oosten

Waar kun je beter je kennismaking met een nieuwe bestemming beginnen dan in de hoofdstad. Na een korte, comfortabele, rechtstreekse vlucht met KLM, staat het gezelschap rond het middaguur op Roemeense bodem. Tijd om Boekarest in vogelvlucht te ontdekken. Het feit dat deze stad nog altijd geen standaard stedentripbestemming is, maakt het extra bijzonder. Lange lanen, brede boulevards en veel groene stadsparken leiden naar de Arcul de Triumf, ter ere van de gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Dat is inderdaad een bouwwerk vergelijkbaar met de Arc de Triomph in de Franse hoofdstad. Het is niet voor niets dat Boekarest de bijnaam ‘Parijs van het Oosten’ draagt.

De grootste ter wereld

Vanuit de bus glijden communistische gebouwen, gebouwen in Art Nouveau- of Art Deco-stijl voorbij, net als Byzantijnse bouwwerken en Jugendstil herenhuizen. Om één pand kan je in de Roemeense hoofdstad letterlijk en figuurlijk niet heen, het Parlementspaleis. Begin jaren ‘80 gaf de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu opdracht tot de bouw van een groot paleis. Dat door zijn bewind en de bouwactiviteiten de rest van het land honger leed, weerhield hem niet van zijn plannen. Voor de bouw van het Casa Republicii, zoals Ceausescu het paleis noemde, werden ook nog eens een complete woonwijk, een stadion, verschillende kerken, kloosters en synagogen afgebroken. Het zou de boeken ingaan als een van de grootste gebouwen ter wereld, vertelt onze reisbegeleider Adrian, een Nederlandssprekende Roemeen, tevens eigenaar van het agentschap waar Fox Reizen in Roemenië mee samenwerkt. Zijn uitleg over de in Nederland minder bekende geschiedenis van zijn land zet de groep aan het denken. ‘Ik ben onder de indruk geraakt van de geschiedenis van Ceaușescu’, laat Moniek Gommers, ZRA bij TUI at Home, weten.

Dracula

Het is koud voor de tijd van het jaar. Zo koud zelfs dat onze volgende bezienswaardigheid bedekt is onder een laagje sneeuw. In 1897 schreef de Ierse schrijver Bram Stoker het verhaal van Dracula, bijna een eeuw later wordt het boek voor de eerste keer verfilmd. Direct doen er geruchten de ronde dat het kasteel van de bloeddorstige eigenaar, kasteel Bran moet zijn. Vandaag de dag is dit kasteel dan ook een van de meest legendarische burchten die er bestaan. Bij Magda Stomphorst, ZRA bij Travel Counsellors, was Dracula dan ook haar eerste associatie bij het woord Roemenië. ‘Het kasteel van Dracula is bijzonder om te zien. Ik heb veel verhalen gelezen over het kasteel in Transsylvanië en zijn bewoner Vlad.’ Voor wie minder goed op de hoogte is van de mogelijke feiten en fictie, vertelt Adrian er, tot in de meest lugubere details, op los in de bus. Dracula zal tijdens de reis nog verschillende malen opduiken. Zo leggen we aan in Sighișoara, waar volgens de legende zijn geboortehuis te vinden is. We passeren de ‘Borgo-Pas’. Deze pas is bekend uit het verhaal van Bram Stoker en is wellicht de toegangspoort tot het rijk van graaf Dracula zijn. Verder doen de geruchten de ronde dat op de plek waar in de jaren ‘90 van de vorige eeuw Hotel Dracula werd gebouwd, ooit het echte kasteel van de bloeddorstige hoofdpersoon heeft gestaan.

Bruisende steden

‘Bij Roemenië had ik voor vertrek een beeld van grauwe steden en dorpen’, zegt Nancy Roza, reisadviseur bij TravelBy Marijke. Ook Moniek Gommers is in eerste instantie terughoudend: ‘Het zal wel beetje grauw of achtergesteld zijn of typisch Oostblok, en het is er misschien wat onveilig of armoedig.’ Minke Smits-Steintjes, ZRA bij Travel Counsellors, daarentegen is optimistischer: ‘Een vriendin die in Roemenië woont, vertelde me geweldige verhalen en ik was dan ook heel benieuwd naar het land, vooral doordat het nog zo onbekend is bij velen en ik er zelf ook nog niet was geweest.’

Ondanks het matige weer, ziet iedereen direct de charme van de middeleeuwse stad Brașov in het hart van Transsylvanië, waar met mooi weer de vele terrassen volop uitnodigen tot een hapje en een drankje. Ook Sighișoara, een middeleeuws ommuurd citadelstadje, kan op niets anders dan lof rekenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze stad vol verdedigingstorens op het UNESCO-Werelderfgoed staat genoteerd. ‘Bezoek naast de bekende, grote(re) plaatsen en kerken ook zeker een aantal dorpen op het platteland. Biertan vond ik erg leuk, hier staat het leven nog stil’, tipt Nancy Roza na een bezoek aan het gemoedelijke dorpje. Voor een portie natuur maakt de groep een wandeling langs Lacu Roşu, het enige stuwmeer in het land. De Bicazkloof, een spectaculair gebied waar zich 300 meter steile, hoge rotswanden bevinden, is in één woord: indrukwekkend.

Burchten, kastelen en kloosters

Aan kerken en kloosters geen gebrek in Roemenië. In de afgelopen decennia zijn er honderden christelijk-orthodoxe kerken gebouwd. Tel daar talloze historische burchten en kloosters bij op en menig cultuurminnend hart gaat sneller kloppen. De Saksische weerkerk uit 1280 in Harman is een van de ongeveer 150 door Zevenburger Saksen opgetrokken weerkerken die hun dorpen moesten beschermen tegen de Ottomaanse invallen. Deze religieuze burchten deden dienst als toevluchtsoord in tijden van oorlog of plundering. In Mosna treffen we een vergelijkbare weerkerk, maar de gastvrouw is uniek. De kranige 70-plusser Marianne ontvangt de groep met open armen en laat iedereen kennismaken met de Roemeense gastvrijheid in de zogeheten spektoren van het complex, waar een ieder wordt getrakteerd op lokale specialiteiten, schnaps en wijn.

Over het klooster van Voroneţ dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst genoteerd staat, zegt Manon Faes-van Riel aan het einde van de studiereis het volgende: ‘Wat me het beste is bijgebleven aan Roemenië is toch wel het klooster van Voronet. Adrian heeft de prachtige muurschilderingen en het verhaal dat deze schilderingen vertellen, mooi verwoord.’

Roemenië verlaten zonder een bezoek te brengen aan het grootste nonnenklooster in Europa is vanzelfsprekend niet mogelijk. Het Roemeens-orthodoxe complex van Agapia telt ruwweg 300 tot 400 nonnen. De realistische schilderingen van de lokale kunstenaar Nicolae Grigorescu maken deze plek extra bijzonder.

Op naar Roemenië

Net als de deelnemers van deze Fox studiereis hebben velen hun vooroordelen en bedenkingen bij een bestemming als Roemenië. In zes dagen tijd is de groep erachter gekomen dat de meeste ideeën in het hoofd niet (meer) stroken met de werkelijkheid.

Een aanrader? Zeker! Voor wie? ‘Klanten die een onbekend, maar prachtig ‘ander’ land willen ontdekken, weg van de gebaande paden en zich graag onderdompelen in geschiedenis en religie en die authenticiteit kunnen waarderen’, tipt Herma Koedoot van de Reismeiden in Vlaardingen. Minke Smits-Steintjes voegt toe: ‘Het is een land voor de avontuurlijke reiziger die toe is aan wat nieuws en onbekends. Hier krijg je een mooie combinatie van afwisselende natuur, leuke steden, kleurrijke dorpen en een rijke historie.’

Moniek Gommers is eveneens enthousiast: ‘Ik had niet verwacht dat het zó mooi zou zijn. Het voelt een beetje als een openluchtmuseum in Europa, alsof je een sprookje binnenloopt in Transsylvanië. Ik denk dat het een land is dat mensen zelden vergeten. Zeker voor de mensen die graag naar Oost-Europa en de Balkan reizen is Roemenië zeker een must see.’

‘Waarom Roemenië? Dan zeg ik toch wel de diversiteit aan landschappen en plaatsen/kerken met bijbehorende geschiedenis. Onderweg ga je van vlakke landbouwgrond tot de hoogste bergtoppen en zie je de mooiste plaatjes zoals de Bicazkloof,’ laat Nancy Roza tenslotte weten.

Kortom, op naar Roemenië.