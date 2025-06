Het Vakantie Festival mag een klinkende naam toevoegen aan het deelnemersveld: Royal Caribbean is erbij tijdens de eerste editie in 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De cruisemaatschappij, vertegenwoordigd in Nederland door AMCA, zet hiermee vol in op het inspireren van nieuwe en ervaren cruisereizigers.

Wendy Rood, vertegenwoordiger van Royal Caribbean namens AMCA, kijkt uit naar het festival: “Wij geloven in de kracht van directe beleving, en dat is precies wat het Vakantie Festival biedt. Royal Caribbean staat voor innovatieve schepen, buitengewone bestemmingen en onvergetelijke ervaringen. Op het festival kunnen we consumenten op een laagdrempelige manier laten kennismaken met alles wat een cruisevakantie te bieden heeft.” Royal Caribbean behoort wereldwijd tot de meest innovatieve cruisemaatschappijen, met een aanbod variërend van familievriendelijke reizen tot luxe cruises. Met deze deelname zet het merk zich nadrukkelijker neer bij het Nederlandse publiek dat openstaat voor een andere manier van vakantie vieren.

Belevingskarakter

T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, is blij met de deelname: “Royal Caribbean is een sterke internationale naam die perfect past bij het belevingskarakter van ons festival. Cruises winnen aan populariteit, en met deze deelname brengen we die wereld op inspirerende wijze dichter bij de Nederlandse reiziger.” Ook mede-oprichter Frits Kuijper onderstreept het belang van de samenwerking: “Royal Caribbean biedt niet zomaar vakanties, maar complete werelden op zee. Hun aanwezigheid laat zien dat het Vakantie Festival ook voor grote internationale merken een waardevol platform is om in direct contact te komen met hun doelgroep.”

Inspireren

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt reisaanbieders, bestemmingen en consumenten samen in een inspirerende festivalsetting vol informatie, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het Vakantie Festival? Ga naar https://vakantiefestival.com/info/ en we nemen contact met je op!