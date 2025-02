Naar verwachting houdt Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dit winterseizoen, wat loopt van 27 oktober 2024 tot en met 29 maart 2025, slots over als gevolg van annuleringen van luchtvaartmaatschappijen. RTHA zal daarvan een deel, namelijk 300 slots, verplaatsen naar het zomerseizoen. Dit is de periode van 30 maart 2025 tot en met 25 oktober 2025.

In de capaciteitsdeclaratie, het officiële document waarin onder andere de beschikbare capaciteit voor vliegtuigbewegingen is opgenomen, staat dat RTHA ongebruikte slots uit het winterseizoen eenmalig kan verplaatsen naar het zomerseizoen.

Winterseizoen

“Er is besloten om niet alle ongebruikte slots uit het winterseizoen te verplaatsen. Dit is gedaan om ruimte over te houden voor onverwachtse ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden of meer spoedeisend verkeer. RTHA dient immers binnen de gestelde geluidsruimte te blijven en wil het inzetten van maatregelen (zoals bijvoorbeeld baansturing) zo veel mogelijk voorkomen”, aldus de luchthaven.

De overheveling van slots wordt bekendgemaakt aan Airport Coördination Netherlands (ACNL) die er voor zorgt dat de slots verdeeld worden onder luchtvaartmaatschappijen.