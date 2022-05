Samenwerking tussen Ajax, Sandals Resorts en haar Foundation op Curaçao

Deel dit artikel

Kinderen op Curaçao vieren nieuwe doelen met de lancering van een eiland-breed programma van Ajax en Sandals Resorts International (SRI), in samenwerking met haar filantropische tak Sandals Foundation. Het Future Goals programma transformeert uit de oceaan gehaalde visnetten en gerecyled plastic afval op creatieve manier tot voetbaldoelen. Het markeert de start van een bredere samenwerking tussen Ajax en Sandals, dat daarmee haar verbindingswerk tussen toerisme en de samenlevingen op Caribische eilanden waar zij actief is versterkt.

De plaatselijke jeugd krijgt zo de kans om te profiteren van de kracht van sport en vooral via de populaire voetbalsport. Dit bijzondere partnerschap tussen Ajax en Sandals Foundation start op een groot aantal basisscholen op Curaçao, waar vandaag de officiële lancering van het programma plaatsvond met de overdracht van de eerste Future Goals voetbaldoelen aan leerlingen van het MGR Niewindt College.

“Het Future Goals programma is een schoolvoorbeeld van Sandals’ niet-aflatende inzet om eilanden in het Caribisch gebied via haar filantropische tak Sandals Foundation te versterken, met focus op onderwijs, milieu en gemeenschap”, aldus Heidi Clarke, Executive Director van Sandals Foundation. “Ons onderdeel maken van de bestemming was een blauwdruk voor het uitrollen van onze plannen voor het luxe Sandals Royal Curaçao resort; een nieuwe Sandals-bestemming en een kans om ons werkgebied te verbreden. Deze unieke samenwerking met Ajax onderstreept onze belofte aan en betrokkenheid bij toekomstige generaties.”

Op zee verloren visnetten, ook wel spooknetten genoemd, vormen bijna de helft van ‘s werelds ‘plastic soep’. Om bij te dragen aan het verminderen van dit wereldwijde probleem hebben Sandals Foundation en Ajax het Curaçaose plasticrecyclingbedrijf Limpi in de arm genomen. Vanuit hun creatieve productontwikkeling worden gerecycled plastic afval en uit zee opgeviste visnetten omgevormd tot Future Goals voetbaldoelen.

Vanuit het programma worden maar liefst 48 Curaçaose basisscholen voorzien van in totaal bijna 100 Future Goals en meer dan 600 door Adidas aangeboden voetballen, aangevuld met een uniek trainingsprogramma met Ajax-coaches. Zij zijn de mentoren van Future Coaches, gerekruteerd door Favela Street, een stichting die met voetbal als insteek rolmodellen en persoonlijke vaardigheden ontwikkelt. Haar robuuste leertraject van acht weken is gericht op het trainen van zowel voetbaltechniek als mentale weerbaarheid van kinderen en daarmee het wapenen van onze volgende generatie. Verdergaande plannen in het Future Goals programma behelzen een eiland-breed toernooi tussen alle deelnemende basisscholen op Curaçao alsmede uitbreiding naar andere Caribische eilanden. Daarbij wordt het programma verfijnd aan de hand van de lokale mogelijkheden.

Mondiale missie

“Ajax heeft een missie om de toekomst van het voetbal op mondiaal niveau te beïnvloeden, te beginnen bij de jeugd, onze volgende generatie”, zegt Edwin van der Sar, CEO van Ajax. “Samen met Sandals Resorts en Sandals Foundation staan we te trappelen om impactvolle voetbalprogramma’s voor kinderen op Curaçao en de rest van het Caribisch gebied mogelijk te maken en de kansen van morgen te realiseren door middel van het plezier van vandaag.”

Toeristische ontwikkeling samen met het eiland

Sinds haar oprichting in 1981 heeft Sandals Resorts een ongeëvenaarde strategie gevolgd om lokale gemeenschappen actief te ondersteunen. Ver voor de opening van het Sandals Royal Curaçao resort – de zevende Caribische bestemming van het luxe all-inclusive resortmerk – begon het bedrijf haar werk op het eiland al met het ondersteunen van lokale vaklieden via haar filantropische tak Sandals Foundation. Zoals met de levering van benodigde apparatuur aan Limpi om haar productieniveaus te verhogen.

Future Goals is een van de vele Sandals Foundation projecten op Curaçao. Zo hebben de schoonmaakacties op de stranden het eiland inmiddels ontdaan van 400.000 kilo zwerfafval. De recente ontwikkeling van een digitale wandel-app, samen met IVN Tiny Bos Nederland, maakt de natuurlijke rijkdom van het eiland makkelijk bereikbaar voor bezoeker en bewoner.

“Het realiseren van de eerste toekomstdoelen en de doorloop van diverse andere initiatieven nog voor het resort haar deuren opent benadrukt onze betrokkenheid bij de bestemming en de sterke blijvende link tussen toeristische en gemeenschapsontwikkeling”, zegt Kevin Clarke, General Manager van Sandals Royal Curaçao. “Het is onze verantwoordelijkheid om er niet alleen voor te zorgen dat we dit prachtige stukje van de wereld delen met onze gasten, maar dat we het ook beschermen en behouden voor de lokale bevolking, waarmee het voor iedereen die het bezoekt als thuis voelt.”

Author Arjen Lutgendorff