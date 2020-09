Samenwerking voor Buitengewoon Reizen en 1TIS

Gerda van ‘t Land (Directeur Buitengewoon Reizen): “We hebben voor de software van 1TIS gekozen, omdat we overtuigd zijn dat 1TIS onze specifieke maatwerkreizen optimaal kan faciliteren. Ook voor Buitengewoon Reizen is dit in deze speciale omstandigheden een grote stap om te investeren in de IT, maar wij hebben desondanks veel vertrouwen in de toekomst. Blijven bouwen aan de toekomst is ons motto. Door deze samenwerking zijn er volgend jaar meer nieuwe mogelijkheden voor ons én onze klanten. We denken met deze automatiseringsslag sneller en efficiënter te kunnen werken, waarbij we juist ook onze doelgroep reizigers, die ook vanuit allerlei online applicaties hun reizen zoeken en boeken, veel beter kunnen gaan bedienen. We hebben al een groot intern project lopen waarbij wij onze websites heel dynamisch en interactief maken. Hierbij sluiten straks de nieuwe modules vanuit de software van 1TIS prima op aan. Ook voor het acco-only aanbod van Buitengewoon Reizen, wat dit jaar sterk uitgebreid is, kunnen we straks prima online gaan aanbieden. We hebben er zin in, om deze nieuwe stap te zetten.”

Rico van Loenen (Directeur 1TIS): “Wij kennen Buitengewoon Reizen en Gerda natuurlijk al jaren en vinden het mooi om te zien, waar Buitengewoon Reizen nu staat en de ontwikkeling die Gerda met haar bedrijf reeds heeft doorgemaakt. De stappen die Gerda zet richting de toekomst en de rol die wij hier in gaan vervullen is uitdagend, maar past heel goed bij onze organisatie. Het automatiseren van het online boekingsproces van Buitengewoon Reizen sluit naadloos aan waar wij goed in zijn. De gewenste koppelingen in dit geval met BAS/Fadiro zijn er al. Het samenstellen van pakketreizen, het afgeven van juiste prijzen, het maken van calculaties, allemaal zaken die in onze software goed zijn doorgevoerd en onze klanten ook echt helpen in de dagelijkse praktijk. De investering in techniek verdient zich in de praktijk altijd terug, want het automatiseren van ‘handmatige’ werkprocessen loont. Wij realiseren ons dat om de stap te zetten, om kritisch naar je automatisering te kijken, best een grote is zeker nu in deze corona tijd, maar aan de andere kant is het nu ook een uitgelezen moment om hier tijd voor vrij te maken.”