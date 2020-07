Samenwerking voor Solmar en 1TIS

Solmar en 1TIS zijn een samenwerking aangegaan om zowel de website als het boekingssysteem te faciliteren.

Evy van Overvelt (General Manager Solmar.nl): “De reden waarom wij voor 1TIS kozen, is dat wij op zoek waren naar een partner die zowel het boekingssysteem als de website kon leveren. Onze branche is zeer specifiek, service-lijnen van bussen en wisselplekken maken het geheel pittig complex. De reiswereld heeft z’n eigen vaktaal en het fijne was dat 1TIS perfect weet hoe een touroperator werkt. 1TIS heeft korte lijnen en dat schakelt snel als er een keertje iets misgaat. Prioriteiten stellen is cruciaal in een transitie met die omvang en daar dacht 1TIS bij de implementatie actief met ons mee.”

Rico van Loenen (Directeur 1TIS): ” Uiteraard zijn wij zeer blij om wederom een nieuwe klant te verwelkomen. De implementatie ligt reeds achter ons en we kunnen beiden terugkijken op een zeer geslaagde implementatie. Solmar is een mooi bedrijf, met ruim 30 jaar historie en heeft haar eigen werkprocessen. Bij de implementatie hebben we gekeken wat de meest effectieve stappen waren om samen te zetten en op basis hiervan, zijn we aan de slag gegaan. Zowel de website als het boekingssysteem staan als een huis en we kunnen met beide implementatie teams, heel positief terugkijken.”