Op 4 juli begint voor veel Nederlanders de zomervakantie. Tot eind augustus verwacht de luchthaven dertien miljoen reizigers, ruim zeven procent meer dan vorig jaar. Nieuw dit jaar is dat reizigers ook via WhatsApp op de hoogte kunnen blijven over hun vlucht.

Reizigers kunnen nu ook via WhatsApp meldingen ontvangen over hun vlucht, zoals gatewijzigingen, vertragingen en boardinginformatie. Aanmelden kan via Schiphol.nl: vul je vluchtnummer in en kies voor updates via WhatsApp. Zo blijven reizigers onderweg makkelijk op de hoogte via een kanaal dat ze dagelijks gebruiken. Steeds meer passagiers maken er gebruik van en laten weten dat ze het een fijne service vinden.

Bestemmingen

“Deze zomer vertrekken de meeste vakantiegangers naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Ook Italië, de Verenigde Staten en Turkije zijn in trek. Verder staan Portugal, Duitsland, Frankrijk en Ierland in de top tien”, aldus Schiphol.