Schiphol: november loopt nog flink achter op 2019

Er reisden bijna 4 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol in november 2022. In november 2021 waren dat er bijna 3,1 miljoen. In november 2020 waren dat er 900.000 en in november 2019 5,3 miljoen.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 30.349 (+7% t.o.v. 2021, +104% t.o.v. 2020 en –20% t.o.v. 2019). Het aantal vrachtvluchten was 1.416 (-27% t.o.v. 2021, -41% t.o.v. 2020, +20% t.o.v. 2019).

Van de 4,0 miljoen passagiers in november, hadden 1,4 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 700.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Bijna 2,7 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, bijna 1,3 miljoen buiten Europa.

Author Arjen Lutgendorff