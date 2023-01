Schiphol: verdubbeling aantal reizigers in 2022

Deel dit artikel

Afgelopen jaar reisden 52,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. Dat is een stijging van 106% ten opzichte van 2021 (25,5 miljoen reizigers), maar nog altijd 27% minder dan in 2019 (71,7 miljoen reizigers). Ook Eindhoven Airport bereikte nog niet de aantallen reizigers van pre-coronajaar 2019. Rotterdam The Hague Airport zag ten opzichte van 2019 wel een stijging van 0,8%.

Van de totaal 52,5 miljoen reizigers in 2022 had 37% een overstap op Schiphol. Dit zijn 9,6 miljoen unieke transferpassagiers. Overstappers worden in de internationale telwijze tweemaal geteld: als reiziger bij aankomst en als reiziger bij vertrek. Het afgelopen jaar waren er 397.646 vliegtuigbewegingen. Dat is een stijging van 49% t.o.v. 2021 (266.969 vliegtuigbewegingen) en een daling van 20% t.o.v. 2019 (496.826 vliegtuigbewegingen).

Nieuwe bestemmingen

Nederland was in 2022 via Schiphol verbonden met 313 directe bestemmingen, waarvan 129 intercontinentaal. Er kwamen 27 bestemmingen bij en op tien bestemmingen werd niet meer gevlogen in 2022. Voorbeelden van bestemmingen die aan het netwerk zijn toegevoegd: Austin (Verenigde Staten), Denpasar Bali (Indonesië) en Rovaniemi (Finland). De Nederlandse Antillen (Curaçao en Bonaire) waren afgelopen jaar populair. Er vlogen 19% meer reizigers naar Curaçao en 59% meer reizigers naar Bonaire t.o.v. 2019.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport zag het aantal reizigers toenemen van 2,7 miljoen in 2021 naar 6,3 miljoen in 2022 (+135%). Het aantal vliegtuigbewegingen steeg naar 40.252. Een stijging van 86% t.o.v. 2021 (21.704 vliegtuigbewegingen) en een daling van 3% t.o.v. 2019 (41.438 vliegtuigbewegingen). Het aantal bestemmingen steeg in 2022 naar 86, dit zijn er 7 meer dan in 2021.

Rotterdam The Hague Airport

Ruim 2,1 miljoen mensen reisden in 2022 via Rotterdam The Hague Airport (+180% t.o.v. 2021). Rotterdam The Hague Airport had afgelopen jaar 15.772 vliegtuigbewegingen. Dat is een stijging van 156% t.o.v. 2021 (6.355 vliegtuigbewegingen) en een daling van 5% t.o.v. 2019 (16.683 vliegtuigbewegingen). Het aantal bestemmingen steeg naar 57, dit zijn er 21 meer dan in 2021.

Lange wachtrijen

Door het opheffen van (internationale) reisrestricties zag de luchtvaart het herstel van de coronapandemie doorzetten in 2022. In de eerste helft van het jaar groeide het aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol met 324% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Dit zorgde voor operationele verstoringen, met name door een tekort aan personeel, met lange wachtrijen tot gevolg. Om de dienstverlening betrouwbaarder te maken bracht de luchthaven in 2022 enerzijds het aantal lokaal vertrekkende passagiers omlaag, anderzijds werd er gewerkt aan structurele oplossingen om dit tekort op te lossen. Samen met beveiligingsbedrijven en vakbonden werkt Schiphol aan werving van personeel en betere arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Dit zijn de voorlopige verkeer- en vervoercijfers van Royal Schiphol Group. De definitieve cijfers volgen bij publicatie van de jaarcijfers in februari.

