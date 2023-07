Reisprofessionals kunnen zich nu inschrijven voor het ANVR-Congres, dat dit jaar van 16 tot en met 19 november wordt georganiseerd in de regio Asturië in Noord-Spanje.

Samen met het Spaans verkeersbureau Turespaña en TurismoAsturias wil de ANVR ook dit jaar een inspirerend congres neerzetten en je kennis laten maken met een voor velen nog onbekend gebied.

“Wacht niet te lang met inschrijven, want dit topprogramma is zeer aantrekkelijk geprijsd. Maak gebruik van de earlybird prijs die tot 1 september geldig is. Uiteraard houden we je regelmatig op de hoogte van het congresnieuws”, aldus de ANVR.