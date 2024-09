Uw klanten profiteren van een besparing van €3.000 per suite plus een 15% verlaagde aanbetaling op meer dan 520 reizen die alle 7 continenten verkennen van eind 2024 tot 2026. Dit exclusieve aanbod is beschikbaar op onze Door-to-Door en Port-to-Port All-Inclusive-tarieven. Van dit tijdelijke aanbod gebruik maken? Nodig uw klanten uit om hun suite te boeken tegen onze beste All-Inclusive-tarieven vóór 31 oktober 2024.



Ontdek meer

Middellandse Zee

Laat uw klanten genieten van meer dagen, meer bestemmingen, meer seizoenen, meer keuze en meer tijd met onze nieuwe collectie van Middellandse Zee-bestemmingen. Een diepgaandere, meer meeslepende ervaring, met routes die variëren van 7 tot meer dan 50 dagen, inclusief overnachtingen in steden als Sevilla, Napels, Valletta en meer. Uw klanten kunnen zich onderdompelen in de authentieke schoonheid, tradities en sfeer van elke bestemming met langere verblijven in de havens en excursies aan wal die hen naar het hart van de bestemming brengen. Uw klanten kunnen alle tijd nemen om de Middellandse Zee te ontdekken en herontdekken, met een langere vaarperiode van april tot november.



Uitgelichte reizen:

lissabon naar athene (piraeus), 15-27 oktober 2024

athene (piraeus) naar civitavecchia (rome), 31 okt – 12 nov 2024

civitavecchia (rome) naar lissabon, 17-27 mei 2025



Ontdek meer

Noorse Fjorden

Er zijn zoveel redenen om de Noorse Fjorden en Noord-Europa te ontdekken met Silversea. Van onze kleinschalige schepen die toegang bieden tot verborgen parels, tot onze all-inclusive en persoonlijke service en ongeëvenaarde kennis van de bestemmingen — bij Silversea staat keuze voorop en leveren we eersteklas ervaring. Met een breed scala aan reisduur en overnachtingen krijgen uw klanten toegang tot een regio vol onontdekte geheimen. Sluit u bij ons aan en verander de ontdekkingsdrang van uw klanten in onvergetelijke herinneringen.



Uitgelichte reizen:

kopenhagen naar kopenhagen, 8-20 juli 2025

hamburg naar tromsø, 22 juli – 3 augustus 2025

kopenhagen naar bergen, 9-16 augustus 2025

Een online trainingsacademie voor reisadviseurs