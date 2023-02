Slechte cijfers voor Schiphol

Deel dit artikel

Royal Schiphol Group heeft vandaag haar slechte financiële resultaten over 2022 bekendgemaakt. Het onderliggend financieel resultaat van Schiphol Group is, ondanks een sterk herstel van vliegverkeer, een verlies van 28 miljoen euro. Volgens de luchthaven hebben de opschalingsproblemen de operationele prestaties van Schiphol overschaduwd. Voor het herstel van de operationele problemen heeft Schiphol circa 120 miljoen euro extra kosten gemaakt.

Schiphol verbond Nederland in 2022 met 313 directe bestemmingen (2021: 296), waarvan 129 intercontinentaal. Schiphol had van alle Europese luchthavens de beste directe connectiviteit, blijkt uit het ACI-connectiviteitsrapport 2022. Wereldwijd was Schiphol de derde best verbonden hub-luchthaven.

Ruud Sondag, CEO van Royal Schiphol Group: “Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld als in 2022. De geleverde inzet en het harde werken van iedereen bij Schiphol hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen in het systeem. Daardoor hebben we niet de service kunnen bieden die we wilden. 2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. Een hoofdstuk dat we niet vergeten en gebruiken om vanaf nu beter te presteren. Daar werken we hard aan. In 2022 zijn we gestart met het doorvoeren van structurele verbeteringen. Omdat we het beter moeten doen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”

Vliegverkeer

Op Amsterdam Airport Schiphol vonden 397.646 vliegtuigbewegingen plaats. Dat is een stijging van 49% ten opzichte van 2021. Het vrachtvolume op Amsterdam Airport Schiphol daalde met 14% tot 1,44 miljoen ton. Er waren 18.340 vrachtvluchten. Dat is een daling van 24% ten opzichte van 2021.

Vliegtuigbewegingen

Amsterdam Airport Schiphol Eindhoven Airport Rotterdam The Hague Airport Totaal 2022 397.646 40.252 15.772 454.002 2021 266.967 21.704 6.355 295.026 2020 227.304 18.882 5.314 251.500 2019 496.826 41.438 16.683 554.947

Het totaal aantal passagiers op de luchthavens van Royal Schiphol Group in Nederland is met 110% gestegen tot 60,8 miljoen (2021: 28,9 miljoen).

Passagiers (in miljoenen)

Amsterdam Airport Schiphol Eindhoven Airport Rotterdam The Hague Airport Totaal 2022 52.5 6.3 2.1 60.8 2021 25.5 2.7 0.8 28.9 2020 20.9 2.1 0.5 23.5 2019 71.7 6.7 2.1 80.5

Financiële resultaten

Het onderliggend nettoresultaat over 2022 kwam uit op een verlies van 28 miljoen euro (2021: een verlies van 287 miljoen euro). De omzet steeg met 82,7% tot 1.491 miljoen euro (2021: 816 miljoen euro).

Onderliggende resultaten

EUR (in miljoenen) 2022 2021 2020 Omzet 1,491 816 688 Onderliggend EBITDA 361 – -206 Onderliggend operationeel resultaat 30 -299 -506 Onderliggend resultaat toekomend aan aandeelhouders -28 -287 -521 Onderliggend resultaat -19 -288 -526 Resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders -86 105 -419 Resultaat van het boekjaar -77 104 -424

Vooruitblik 2023

In de loop van 2022 heeft Schiphol Group een sterk herstel van het aantal passagiers gezien. “Het volledig herstel van het verkeer naar het niveau van voor de pandemie blijft onzeker. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van Covid-19 en de bijbehorende reisbeperkingen, eventuele operationele beperkingen die nodig zijn en – op middellange termijn – de aankondiging van de Nederlandse regering om het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol vanaf november 2024 terug te brengen naar 440.000”, aldus de luchthaven.

Auteur Sharon Evers