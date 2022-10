Smeuïge cockpitverhalen

Deel dit artikel

Jarenlang vloog Harold van der Linden voor Transavia en later TUI fly. “Ik had het mooiste kantoor van de wereld.” Hij zal een graag geziene gast zijn op verjaardagen, want de oud-gezagvoerder heeft verhalen in overvloed. Verhalen die hij in de loop der jaren verzamelde en bundelde in het boek: Op vleugels gedragen.

Wordt er om de stoel naast je gevochten op verjaardagen?

“Haha. Heel veel mensen vroegen me in de loop der jaren naar spannende, ontroerende en leuke verhalen, die ik vrijwel nooit deelde. Ik wil op verjaardagen, maar ook tijdens ook andere sociale bezigheden, liever niet de boventoon voeren met zogenaamde spannende verhalen. Doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg; dat was een levensrichtlijn die ik van mijn heb meegekregen. In de 43 jaar dat ik vloog heb ik natuurlijk momenten gehad waarop ik bepaalde zaken die ik had geleerd ook daadwerkelijk moest toepassen. Daarover vertel ik in het boek. Vliegen is voor mij een soort liefde en dat is iets moois. Liefde is één van de belangrijkere dingen in een mensenleven, maar je kunt ook liefde hebben voor een passie. Vliegen is mijn passie en daar praat ik graag over.”

Maar niet elke piloot zal een boek schrijven over zijn avonturen. Waarom heb jij dat wel gedaan?

“Gelukkig niet, want anders lag de hele winkel vol met pilotenboeken. Maar de afgelopen twintig jaar is er niet heel veel verschenen op dit gebied. Ik wilde wel graag mijn verhalen vertellen. Hoe het er écht aan toe kan gaan aan boord, en dat zijn zeker niet allemaal heldenverhalen. De schoonheid van mijn vak moest naar voren komen, want ik werkte in het kantoor met het mooiste uitzicht ter wereld. Maar ik wilde ook meer uitleggen, want vliegen blijft iets mysterieus. Zelfs voor mij. Vanochtend reed ik voorbij Schiphol en zag ik zo’n kist de lucht in gaan, na al die jaren in de cockpit blijf ik er gefascineerd naar kijken. Ik weet natuurlijk hoe het werkt, maar snap heel goed dat een leek dat niet begrijpt. In mijn boek probeer ik dit ook uit te leggen. Daarnaast zijn er veel mensen met vliegangst – ik denk zelfs dat zo’n 30 tot 40% van de passagiers een vorm van vliegangst heeft. Toen de deur van de cockpit nog openstond, nodigde ik mensen uit die last hadden van extreme vliegangst. Ik vroeg naar hun angsten en probeerde bepaalde zaken uit te leggen in de hoop dat hun angst minder werd. Daar kijk ik ook op terug in mijn boek.”



De cockpitdeur ging op slot na 9/11. Hebben deze aanslagen je veranderd als piloot?

“Die engerds hebben mijn collega-piloten en heel veel andere mensen in koelen bloede vermoord. Vreselijk. Natuurlijk denk je dan na over wat als dit mij zou overkomen, maar het heeft me niet weerhouden om door te gaan mijn werk. De aanslag op 9/11 is wel de meest ingrijpende gebeurtenis in mijn carrière geweest. Het heeft de hele wereld veranderd.”

Klik hieronder voor het hele interview. Liever Travelpro thuis of op kantoor ontvangen? Klik dan hier.

Author Sharon Evers