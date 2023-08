Schiphol heeft een volgende stap gezet om de arbeidsomstandigheden in de bagagehal te verbeteren met de aanschaf van 30 nieuwe tilhulpen.

De zogeheten transferbelt van Power Stowis speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en snel lossen van bagage van overstappende passagiers, maar ook inzetbaar voor bagage van aankomende reizigers. De tilhulp is in de afgelopen twee maanden uitvoerig getest door medewerkers van bagageafhandelaren. Het gebruik van deze tilhulp vermindert de fysieke belasting aanzienlijk. Mede hierom is Ruud Sondag (CEO van Royal Schiphol Group) afgereisd naar de fabrikant, om gezamenlijk te kijken of de productie nog verder opgeschaald kan worden.

Mensen centraal

“Een van onze topprioriteiten is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de bagagemedewerkers. Hier werken we hard aan. Door bijvoorbeeld de versnelde aanschaf van negentien nieuwe bagagerobots, maar ook met deze 30 nieuwe tilhulpen,” zegt Sondag. “Mensen moeten centraal staan op Schiphol. Uit de reacties van collega’s in de bagagehal werd duidelijk dat zij positief zijn over deze tilhulp. Daarom hebben we besloten om direct deze tilhulpen te bestellen. Samen met Power Stow zoeken we manieren om de productie nog verder te versnellen en de aanpassingen die de tilhulp nog beter maken zo snel mogelijk door te voeren.”

Tilhulp

De transferbelt wordt tussen de bagagecontainer en de bagageband geplaatst, zodat medewerkers het bagagestuk alleen naar de tilhulp trekken. De tilhulpen worden in gebruik genomen in verschillende bagagehallen. Alle bagageafhandelaren gaan met de transferbelt werken en alle werkplekken voor transferbagage worden hiermee voorzien van een tilhulp.