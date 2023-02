Start partnership ICS en Travelcard

Deel dit artikel

International Card Services (ICS) verwelkomt Travelcard B.V. (Travelcard), onderdeel van FLEETCOR, als nieuwe partner. Travelcard is de aanbieder van tank- en laadpassen voor ondernemend Nederland en België. Zowel voor leasemaatschappijen, het grootzakelijke segment, alsmede het MKB segment. Samen introduceren ICS en Travelcard het product Travelcard Business.

Travelcard Business

Travelcard Business is een zakelijke creditcard. De card is bedoeld als aanvulling op de huidige Travelcard tank- en laadpas en kan worden gebruikt voor alle betalingen. Travelcard Business wordt naast de al bestaande Travelcard tank- en laadpas ingevoerd. De bestaande Travelcard richt zich op betalingen omtrent mobiliteit, denk hierbij aan tanken, laden, autowassen, parkeren, pechhulp en andere diensten zoals onderhoud en OV.

Robert de Wolf, Head of Business Development Travelcard: “Met Travelcard Business verbreden we ons productaanbod en geven we onze klanten toegang tot aankoop categorieën en locaties die voorheen niet beschikbaar waren met de Travelcard. De samenwerking met ICS geeft ons de mogelijkheid ons product verder door te ontwikkelen zodat we onze zakelijke klanten een nog betere betaaloplossing kunnen bieden.”

David Compier, Chief Commercial Officer ICS: “We hebben de ambitie om ons aanbod van betaaloplossingen te verbreden en zien veel mogelijkheden op het gebied van zakelijke mobiliteit. Deze markt is volop in ontwikkeling en we zijn er van overtuigd dat wij door middel van deze samenwerking met Travelcard onze sterke relatie met de zakelijke markt verder uit kunnen bouwen.”

Jos van de Kerkhof, Country Manager Visa Nederland: “We zijn trots dat ICS en Travelcard met Travelcard Business vooroplopen bij de introductie van op Visa Fleet gebaseerde producten in Europa die specifiek zijn ontworpen voor de mobiliteitsbehoeftes van zakelijke organisaties. Met deze sterke propositie voor zakelijke rijders sorteren ICS en Travelcard voor op de sterk veranderende mobiliteitsmarkt en helpen zij klanten bij de groeiende behoefte aan flexibiliteit, duurzaamheid en maximaal betaal- en administratiegemak van rijders en hun organisaties. Mede daarom zijn wij erg trots om dit gezamenlijk te realiseren.”

Auteur Arjen Lutgendorff