Het kabinet heeft besloten geen vierde aanvliegroute naar Schiphol aan te leggen. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat deelde dit in een brief aan de Tweede Kamer.



De voornaamste reden is dat het lastig is om vier routes optimaal te integreren in het internationale luchtruim. Het kabinet acht het onhaalbaar om een vierde route te implementeren zonder negatieve gevolgen voor de efficiëntie en veiligheid van het luchtverkeer. Dit besluit betekent dat de huidige drie aanvliegroutes gehandhaafd blijven.

In 2022 werden plannen gemaakt voor een herindeling van het Nederlandse luchtruim, waaronder een vierde aanvliegroute naar Schiphol vanuit het zuidoosten. Deze route veroorzaakte onrust in Utrecht en Gelderland, waar men meer overvliegende vliegtuigen verwachtte. De vierde route is nu dus geschrapt.



Madlener zegt te zijn teleurgesteld, omdat zonder deze route het moeilijker wordt om vliegtuigen vanuit het zuidoosten efficiënter naar Schiphol te leiden. De herindeling omvatte ook het verkleinen van het militaire oefengebied in het zuiden en het vergroten ervan in het noorden.