Benieuwd naar de foto’s? Deze vind je op onze Facebookpagina!

Een groep van zeventien reisagenten en drie Corendon-medewerkers verzamelen zich op zaterdag 4 november op Schiphol. Klaar voor een korte, maar krachtige studiereis naar Curaçao. Bijna precies 24 uur daarvoor vindt bij dezelfde gate een nog feestelijker moment plaats: het vertrek van de eerste intercontinentale vlucht van Corendon Dutch Airlines. Bij Gate 10 hangen de ballonnen klaar en ligt de rode loper uit..

Afgelopen jaar werd duidelijk dat KLM, dat de afgelopen tien jaar als samenwerkingspartner iedere pendelvlucht een vast aantal stoelen voor de reisorganisatie vasthield, door onder andere vermindering van het aantal vluchten niet meer kon voldoen aan de alsmaar stijgende capaciteitsvraag vanuit Corendon. De reisorganisatie is inmiddels goed voor zo’n 40% van het totaalaantal bedden op het eiland. Dat deed Corendon Dutch Airlines besluiten om vanaf november dit jaar met een eigen Airbus A350 te gaan vliegen.

Eenmaal aan boord, met uniek welkomsticket in de hand, slaan we dan ook meteen linksaf naar het Only Adult -gedeelte, helemaal voorin het toestel. Met twaalf rijen, die te boeken zijn voor reizigers van zestien jaar en ouder, heeft Corendon een nieuw concept te pakken en hoopt het passagiers over te halen die in een rustigere omgeving willen vliegen. Voor gezinnen met kinderen is er echter nog plek genoeg: de Airbus biedt ruimte aan 432 passagiers…

…Verder lezen? Lees het artikel in de nieuwe editie van Travelpro!