Succesvolle leveranciersdag voor D-reizen

Afgelopen zondag vond de succesvolle leveranciersdag “Connecting Worlds” van D-reizen plaats in het luchtvaartmuseum Aviodrome. De organisatie, allemaal gekleed in het stijlvolle kledingmerk La Dress, heeft er een waanzinnige dag van weten te maken. Collega’s vanuit het hele land kwamen samen om elkaar én leveranciers te ontmoeten met als doel elkaar te inspireren.

De opening van het evenement werd verzorgd door Michelle de Wit (Chief Retail Officer) Zij trapte af met een korte terugblik over de afgelopen maanden en het succesvolle hoogseizoen dat nog volop bezig is. Een groot gevoel van trots overheerste hier. Die trots werd nog eens extra gedeeld door het uitreiken van een tweetal awards. De award voor team of the year werd vol trots uitgereikt aan team Beuningen. De award voor personality of the year werd gewonnen door Christel Bouman. Daarna gingen de medewerkers in groepjes uiteen en bezochten zij de vele verschillende leveranciers die op deze dag aanwezig waren.

Tijdens de bezoeken aan de leveranciers werden de medewerkers uitgedaagd goed op te letten want deze kennis werd ‘s avonds getest in een heuse pubquiz waarbij zij mooie prijzen konden winnen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de dag afgesloten met de vrolijke noten van de Dames Draaien Door.

Auteur Sharon Evers