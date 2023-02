Sunair organiseert studiereis naar Wenen

Deel dit artikel

Sunair Vakanties organiseert een 4-daagse studiereis naar Wenen van zondag 16 april tot en met woensdag 19 april.

Er wordt verbleven in Hotel Regina op basis van halfpension en de excursies ter plekken. “We verblijven in het charmante en historische hotel Regina****, maar gaan tijdens het programma ook even een kijkje nemen in andere Sunair-hotels”, aldus Marja Bouwmeester. “Welke zou jij graag willen zien?” Sunair vraagt deelnemers een eigen bijdrage van € 225 per persoon.

Vertrek vanaf Amsterdam is om 11.45 uur, aankomst in Wenen om 13.30 uur. Ook de woensdag kan er nog volop worden genoten van de stad, want ’s avonds vlieg je pas terug om 19.55 uur. Aankomst in Amsterdam is om 21.45 uur.

Wenen staat bekend om de Lipizaner-paarden, Schloss Schonbrunn, de ‘Wiener Schnitzel’ en de sachertorte? In vier dagen krijg jij, gedurende een uitgebreid programma, een goed beeld van de stad. Ontbreekt er iets wat jij graag wil zien? Natuurlijk heb je ook nog eigen tijd om je bucketlist Wenen af te vinken. Eén ding is zeker: je komt terug als Wenen kenner!

Inschrijven kan tot en met vrijdag 10 maart via SJORS. Vragen? Neem contact op met de afdeling sales via 0172-782058 of sales@sunalr.nl. Per winkel kan een iemand zich inschrijven. In week 11 laat Sunair weten of jij meegaat op deze reis.

Auteur Arjen Lutgendorff