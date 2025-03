Meer dan 80 reisprofessionals waren gisteren aanwezig op het kantoor van Sunair Vakanties in Alphen aan de n Rijn om samen het 20-jarig jubileum van de reisorganisatie af te sluiten. De traditionele champagneborrel, die normaal gesproken op de Vakantiebeurs plaatsvindt, was verplaatst naar het kantoor.

Twintig jaar geleden werd Sunair Vakanties door Marc van Amsterdam en Jan Bert Wissink via een management buy-out werd gekocht van het Britse MyTravel. “We vinden het heel leuk dat jullie met zoveel naar ons kantoor zijn gekomen”, laat Marc van Amsterdam weten aan de aanwezigen. “We hebben jarenlang onze Vakantiebeursborrel gehad. Destijds waren we ook een van de eersten met een dergelijke borrel op de beurs. Maar dingen veranderen, dus dit jaar hebben we na wat wikken en wegen besloten om het een keer op ons kantoor te doen. Volgens mij is dat een goede zet geweest. Want nu zie je ook direct waar onze collega’s zitten.”

Dankbaar

Ondanks de nieuwe setting, vloeide ook op het kantoor van Sunair de champagne rijkelijk, waren er heerlijke hapjes en was ook de bekende Oesterkoning weer aanwezig, mede mogelijk gemaakt door NS International. Naast de afsluiting van het jubileumjaar benadrukte Sunair ook de goede relatie met haar partners in de reisindustrie. “We zijn heel dankbaar voor de samenwerking met de NS en Eurostar en blij met de studiereizen die we samen hebben georganiseerd naar onder meer Londen en Parijs”, laat Jan Bert Wissink weten.

Parijs en Londen

Een hoogtepunt van de bijeenkomst was de verloting van driedaagse reisarrangementen naar Parijs en Londen, inclusief vervoer met de Eurostar. Onder toeziend oog van de aanwezigen werden de gelukkige winnaars bekendgemaakt. Lianne van Loenen van Face to Face Travel mag Parijs verkennen en Samantha Storteboom van The Travel Club gaat richting Londen. Marja Bouwmeester (salesmanager Sunair Vakanties) sloot de avond af door niet alleen de partners, maar ook de Sunair-collega’s in het zonnetje te zetten. “Het hele team was enthousiast om deze borrel op ons eigen kantoor te organiseren en dat is wat Sunair een team maakt. Alleen op die manier kunnen we er voor jullie heel erg goed zijn. We zijn heel erg blij met jullie en alle boekingen die jullie voor ons maken. We blijven ons best doen om ervoor te zorgen dat SJORS zo fijn mogelijk werkt en wie weet waar we elkaar volgend jaar weer gaan treffen voor een champagneborrel.”

Bekijk hieronder de foto’s van champagneborrel.