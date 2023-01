Sunair: stad van de maand en vakdagborrel met oesters

Deel dit artikel

Nieuw jaar, nieuwe maand en nieuwe ‘Stad van de Maand’ of eigenlijk steden van de maand, want het zijn er dit keer twee. En ook; de Sunair Vakdagborrel met oesters staat op het programma.

Sunair trapt dit jaar af met twee steden van de maand: New York en Lissabon, beide steden met maar liefst drie gratis extra’s, ter waarde van € 90 bij New York en € 36 per persoon bij Lissabon. De klant krijgt deze gratis extra’s bij boeking van een pakketreis in de maand januari.

Linda Andeweg: “We hebben een heel leuk filmpje gemaakt, die reisadviseurs natuurlijk mogen delen via de eigen social media-kanalen.”

Vakdagborrel

Sunair nodigt alle reisagenten uit voor de bekende champagneborrel tijdens de Vakdag op woensdag 11 januari aanstaande. De borrel is mede mogelijk gemaakt door de partners NS International, Eurostar en Visit Jersey & Visit Guernsey. Dit jaar vindt de borrel plaats bij de poolbar, tussen hal 7 en 8. Kom, toast en proost tussen 15.00 – 17.00 uur. Ook de oesterman is weer van de partij!

Author Sharon Evers