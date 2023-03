Sunny Cars komt met een boekingsincentive voor reisagenten

Deel dit artikel

Vanaf zaterdag 1 april kunnen reisagenten sparen voor extra korting op autohuur of een dinercheque. Iedere boeking levert een punt op. Via extra opdrachten zijn er bonuspunten te verdienen. Hoe meer punten er gespaard zijn, des te hoger de korting. De top drie-reisbureaus wint de hoofdprijs: een teamdiner in een toprestaurant. Er is een aparte top drie voor zelfstandig reisagenten, zij winnen een dinercheque t.w.v. 150.

De actie loopt van 1 april tot en met 14 mei. Elke Sunny Cars-boeking die in deze periode wordt gemaakt, levert één punt op. In de loop van de actieperiode kunnen bovendien extra punten gespaard worden door verschillende opdrachten te maken. Deze opdrachten worden via de Facebookpagina van het Sunny Cars salesteam gedeeld. “April is voor ons altijd een belangrijke boekingsperiode, de mei- en zomervakantie liggen in het vooruitzicht. Wij vonden het dan ook een mooi moment om de reisagent extra in het zonnetje te zetten en hun inzet de aankomende periode te belonen”, vertelt Marco Ammerlaan, Director of Sales Nederland, België en Frankrijk.

Winnende prijzen

Naast een etentje met jouw team maak je vanaf acht punten al kans op leuke autohuurkortingen én een dinercheque!

Bij 8 tot 15 punten: 25 Euro autohuurkorting*

Bij 16 tot 25 punten: 50 Euro autohuurkorting*

Bij 25 of meer punten: 75 Euro dinercheque

*de korting wordt in de vorm van Sunnies uitgekeerd

Hoe doe je mee?

Om deel te nemen aan de actie moet iedereen zich registreren op de speciale actiepagina en daar direct een aantal vragen over het Sunny Cars product beantwoorden. Inschrijven kan tot en met 10 april.

“Door de aanmelding te combineren met een kennisquiz wordt de autohuurkennis direct weer even opgepoetst. Zo wordt het tijdens de actieperiode nog makkelijker om een huurauto te adviseren”, zegt Ammerlaan.

TravDay

Voor alle reisagenten die aankomende maandag Travday bezoeken, heeft hij nog een laatste tip. “Iedereen die de Sunny-stand bezoekt op Travday krijgt van ons een kleine voorsprong. Naast tips & tricks van ons salesteam dat aanwezig is, levert een pitstop bij onze stand alvast de eerste twee punten op.”

Auteur Sharon Evers