Elke eerste woensdag van mei is het de Dag van de Reisagent. Op woensdag 7 mei zet Sunny Cars de reisagent in het zonnetje. Met een mooi diner bij Moustique in Haarlem. Alle ambassadeurs die in de periode november tot april in de Smile Society Top 100 hebben gestaan, zijn uitgenodigd.

“Elk jaar staat de Dag van de Reisagent geblokt in onze agenda’s”, vertelt Fieneke van Heusden-Bosters (Accountmanager Retail & ZRA’s). “De retail is ontzettend belangrijk voor ons en het vertrouwen dat de reisagent in ons product heeft is groot. Dit zien wij maandelijks terug in het aantal huurauto’s dat geboekt wordt. Om de Dag van de Reisagent kunnen wij dan ook niet heen.”

Sunny Cars zet een extra stap voor de Smile Society leden. De ambassadeurs die vorig kwartaal en huidig kwartaal bij de autohuurspecialist in de Top 100 hebben gestaan, hebben een uitnodiging ontvangen om bij hen aan tafel te schuiven op woensdag 7 mei. “Onze Top 100 reisagenten weten ons product dag in en uit te vinden. Het zijn echte ambassadeurs geworden. Zij boeken hun huurauto alleen nog maar bij ons en promoten ons product bij klanten en collega’s. Deze waardering belonen wij niet alleen met extra autohuurkorting, maar op de Dag van de Reisagent ook met een heerlijk diner.”

Fieneke roept op om je snel in te schrijven via de ontvangen link. Je hebt t/m 21 april de tijd en bij meer dan 10 inschrijvingen zal er geloot worden. Uiterlijk 24 april ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een bevestiging. Wees er dus snel bij.