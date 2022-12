Sunweb en Mitsis Hotels & Resorts verstevigen exclusieve samenwerking

Deel dit artikel

Voor het komende zomerseizoen kunnen klanten van Sunweb opnieuw exclusief terecht in een van de zeven populairste Mitsis Hotels & Resorts voor hun vakantie in Griekenland. Vanaf 2024 breidt dat aanbod zelfs verder uit tot 14 accommodaties van de Griekse keten. De andere Mitsis hotels zijn ook te boeken bij de digitale vakantie expert.

Tim Van Den Bergh, Director Sun & Beach holidays bij Sunweb Group is blij met de voortzetting van het partnerschip: “Griekenland en de Griekse eilanden zijn een geliefde vakantiebestemming voor onze Nederlandse vakantiegangers en de Mitsis hotels zijn dan ook erg populair onder onze klanten. We waren verrast dat deze hotels ook boekbaar waren via een andere reisorganisatie, wat alleen maar tot verwarring zou leiden bij de klant. We zijn dan ook trots dat we opnieuw exclusiviteit geven aan dit strategische partnership met Mitsis Hotels & Resorts, zodat we onze klanten een onvergetelijke vakantie kunnen bezorgen.”

Zeven van de meest populairste hotels van de keten – Norida, Summer Palace en Family Village in Kos, Alila en Faliraki in Rhodos en Laguna en Cretan Village in Kreta – zijn voor de zomer van 2023 per direct exclusief boekbaar. Ook de andere Mitsis hotels kunnen via Sunweb geboekt worden. Vanaf 2024 zijn 14 Mitsis Hotels & Resorts exclusief te boeken via Sunweb. Deze zomer kunnen de klanten van Sunweb vertrekken naar de Mitsis Hotels & Resorts vanaf Brussel, Eindhoven, Düsseldorf, Köln/Bonn, Schiphol, Weeze en Rotterdam.

Author Sharon Evers