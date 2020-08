Sunweb Group laat reizigers beeldbellen met Nederlandse huisarts

De Sunweb Group lanceert vandaag de Vakantiedokter, waarmee reizigers van Sunweb en Eliza was here vanaf hun vakantiebestemming een gratis online videoconsult met een Nederlandse huisarts kunnen aanvragen. Sunweb Group is daarmee de eerste reisorganisatie die deze dienst aanbiedt. De nieuwe service is vanaf vandaag zichtbaar binnen de Sunweb-app en Eliza was here-app. Vakantiegangers kunnen onbeperkt gebruikmaken van deze gratis dienst. Met het initiatief wil Sunweb Group haar reizigers met een veilig gevoel op vakantie laten gaan, ook als ze mogelijk ter plekke gezondheidsklachten krijgen.

Het videoconsult kan via smartphone, tablet of laptop plaatsvinden. Het eerste gesprek verloopt via een Nederlands telefoonnummer om een afspraak te maken. Vervolgens kan de reiziger binnen 30 minuten beeldbellen met een Nederlandse dokter. De dokter kan 24 uur per dag een diagnose stellen, advies geven of de reiziger doorverwijzen. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, staan zowel Sunweb Group als AXA Partners er op dat de arts de reiziger in beeld ziet. Sunweb Group laat de consults in een beveiligde online omgeving verlopen die voldoet aan alle kwaliteitsprotocollen die bij een fysiek consult ook van toepassing zijn.

Zorgeloos

“Bij Sunweb Group vinden we het belangrijk dat onze reizigers volledig zorgeloos op reis gaan”, zegt Tim Van den Bergh (CCO bij Sunweb Group). “Als je op vakantie in het buitenland met een kwaaltje of ziekte te maken krijgt, is het vaak niet makkelijk om een dokter te vinden en kan de taal een grote barrière zijn. Samen met AXA Partners Benelux nemen we deze zorg weg. Wij werkten al langer samen aan de ontwikkeling van deze in-app service, maar het proces kwam door de wereldwijde coronapandemie in een stroomversnelling terecht. De ‘Vakantiedokter’ in onze apps zorgt ervoor dat onze vakantiegangers zoveel mogelijk van hun vakantie kunnen blijven genieten.”

Nederlandse dokter

AXA Partners Benelux is onderdeel van de AXA groep. Zij zorgen voor een goed verloop de online doktersconsults. “Wij garanderen reizigers dat er altijd een Nederlandse dokter beschikbaar is”, vertelt Joeri Marien, sales en marketing directeur AXA Partners Benelux. “Reizigers kunnen 24/7 en waar ze zich ook bevinden terecht voor een videoconsult bij een Nederlandse huisarts. Deze innovatieve en impactvolle dienstverlening is baanbrekend binnen het veranderde kader van de reissector en een sterk initiatief om reizigers met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. We zijn dan ook verheugd om met Sunweb Group samen te werken, zodat zij als eerste reisorganisatie in Nederland deze garantie aan hun reizigers bieden.”

