Sunweb Group neemt Deense reisorganisatie over

Sunweb Group heeft de Deense reisorganisatie Atlantis Rejser, gespecialiseerd in reizen naar Egypte, overgenomen. Hiermee versterkt Sunweb Group haar positie in Denemarken en breidt het aanbod van zonvakanties voor Deense klanten verder uit.

De acquisitie van Atlantis Rejser is voor Sunweb Group, het concern met reismerken zoals Sunweb, Eliza was here, GOGO en Primavera, de tweede overname in drie maanden tijd. In november kondigde het bedrijf nog de acquisitie van Zweedse touroperator Airtours aan, vandaag voegt Sunweb Group ook Atlantis Rejser toe aan haar portfolio. De overname is volgens de reisorganisatie en belangrijke strategische stap en draagt bij aan de ambitie van Sunweb Group om een van de grootste reisorganisaties van Scandinavië te worden.

Mattijs ten Brink, CEO van Sunweb Group: “De overname van Atlantis Rejser is belangrijk voor Sunweb Group. We breiden hiermee niet alleen onze aanwezigheid in Scandinavië uit, maar krijgen ook de kans om de expertise en kennis te gebruiken van het team bij Atlantis Rejser, dat toonaangevend is op het gebied van reizen naar Egypte. We zijn ervan overtuigd dat we onze klanten een nog breder scala aan hoogwaardige zonvakanties kunnen aanbieden dankzij deze samenwerking. We zijn verheugd om de krachten te bundelen met Atlantis Rejser en kijken uit naar een mooie toekomst samen.”

Atlantis Rejser werd in 1994 opgericht door de in Egypte geboren Ibrahim Ramadan. Jaarlijks verzorgt de reisorganisatie boekingen voor zo’n 30.000 Deense reizigers. Denen die reeds een vakantie hebben geboekt via Atlantis Rejser ondervinden geen gevolgen van de overname. De activiteiten gaan door onder de vlag van Sunweb Group. “We hebben besloten om Atlantis Rejser dit jaar geleidelijk te integreren in Sunweb Group. Zo zorgen we ervoor dat alle trouwe klanten van Atlantis Rejser nog steeds genieten van de bekende en hoogwaardige dienstverlening, het productportfolio en scherpe deals voor vakanties naar Egypte. Op langere termijn verwachten wij dat de samenwerking onze klanten veel voordelen oplevert, zoals een sterker portfolio, betere aanbiedingen en prijzen gecombineerd met de hoogst mogelijke kwaliteit”, aldus Ten Brink.

De CCO van Atlantis Rejser, Jan Lockhart, acht de samenwerking met Sunweb Group bijzonder waardevol, aangezien Atlantis Rejser een belangrijke aanvulling wordt op het reisaanbod van de organisatie. “Vakanties naar Egypte zijn bijzonder populair bij Denen. Atlantis Rejser is opgericht om nog meer mensen bewust te maken van alle ervaringen die Egypte te bieden heeft. Van duiken in de van de mooiste riffen ter wereld tot het verkennen van de bijzondere cultuurhistorische mystiek van Egypte. We kijken ernaar uit om deze boodschap te blijven verspreiden, maar nu met de omvang, capaciteit en het netwerk dat Sunweb Group biedt”, zegt Lockhart. De werknemers van Atlantis Rejsers zetten hun werk, ondanks de overname, gewoon voort.

Author Sharon Evers