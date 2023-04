Sunweb: vroegboekgedrag terug op het oude niveau

Deel dit artikel

Sunweb ziet dat het vroegboekgedrag van Nederlanders weer terug is op het oude niveau. Uit cijfers van de reisorganisatie blijkt dat 35 procent van de vakantiegangers dit jaar hun meivakantie vroegboekten, waarbij de piek dit jaar in januari lag.

Dit is een maand eerder in vergelijking met vorig jaar, toen zag Sunweb de boekingen, waarschijnlijk vanwege corona, voor de meivakantie pas eind februari op gang komen. Daarnaast ziet de reisorganisatie een toename van zo’n vijftien procent in het aantal boekingen voor de meivakantie in vergelijking met vorig jaar en verwacht dat deze stijging de komende week doorzet vanwege lastminute boekingen.

Populaire bestemmingen

Populaire bestemmingen zijn de Griekse eilanden, waaronder Kreta, Rhodos, Kos en Zakynthos, en de Spaanse eilanden Gran Canaria en Tenerife. Dit jaar zijn Turkije en Egypte ook geliefd bij vakantiegangers. De reisorganisatie ziet een stijging van gemiddeld 20% in boekingen voor de meivakantie in Griekenland en een stijging van 42% voor Turkije in vergelijking met vorig jaar. “Dit kan deels komen omdat Turkije en Egypte in 2022 pas later opengingen voor toeristen vanwege de coronamaatregelen, maar het zijn ook bestemmingen waar de temperatuur al flink boven de 20 graden ligt en ook de kosten iets lager liggen”, legt Martine Langerak, woordvoerder bij Sunweb Group, uit.

Andere luchthavens

Sunweb Group merkt op dat Nederlandse vakantiegangers deze meivakantie vaker kiezen voor vertrek vanaf kleinere luchthavens. Het aantal vakanties met vertrek van Rotterdam Airport is bijvoorbeeld gestegen met meer dan 20%. Klanten van Sunweb en Eliza was here laten ook hun oog vallen op buitenlandse luchthavens, zoals Brussel Airport en het Duitse Airport Weeze. Deze luchthavens zijn populair vanwege hun locatie en faciliteiten.

Bereikbaar

“Hoewel Schiphol onze belangrijkste luchthaven blijft, zien we een toenemende vraag voor kleinere en buitenlandse luchthavens. Voor Zuid-, Midden- en Oost-Nederland is Airport Weeze goed bereikbaar en bovendien is vliegen vanaf de Duitse luchthaven voor Nederlanders goedkoper door de lagere vliegbelasting”, zegt Langerak. “We willen ons aanbod continu verbeteren en laten aansluiten op de behoeften van onze klanten. De uitbreiding naar Airport Weeze was daarom een logische keuze en sluit qua timing perfect aan op de meivakantie.”

Auteur Dylan Cinjee