Susan Vrolijk stopt als Regional Manager Europe bij de Curaçao Tourist Board (CTB). Dat heeft zij dinsdag in een persoonlijke mail aan partners laten weten.



Vrolijk vervulde de functie sinds januari 2024. “Alhoewel het geen makkelijke beslissing was om te nemen, heb ik besloten om mijn hoofdstuk bij CTB af te sluiten”, schrijft ze.

Eerlijkheid

“Het werk en de branche zijn ontzettend leuk en uitdagend, zeker in deze tijd. Maar soms vraagt een situatie om eerlijkheid naar jezelf en naar elkaar. Net zoals een vlucht soms wordt geannuleerd met het oog op een mooiere bestemming, hebben we in goed overleg besloten om onze samenwerking hier te beëindigen.”



De laatste werkdag van Vrolijk is vrijdag 11 juli. In haar afwezigheid zal Muryad de Bruin de leiding over CTBE weer op zich nemen.