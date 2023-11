Suzanne Al, Director of Marketing Nederland, België en Frankrijk, mag zich de langst zittende collega van Sunny Cars in Nederland noemen. Op 13 november 2003 kwam zij binnen als marketing- en salessupportmedewerkster en inmiddels is zij een bekend gezicht in de reisbranche. Vandaag is zij verrast en in het zonnetje gezet.

Suzanne kwam 20 jaar geleden als jonge vrouw binnen bij de autohuurspecialist. Vanaf dag één geeft zij vol gas om de merkpositionering van Sunny Cars in de markt te zetten. En met resultaat, want dat Sunny Cars zo bekend is in de markt is voor een groot deel te danken aan Suzanne. Met haar ideeën, creativiteit en strategische keuzes heeft zij marketing geïntegreerd binnen het bedrijf. Hierdoor heeft zij haar eigen marketingteam in Nederland opgericht en elk jaar verder kunnen uitbreiden. En dit doet zij met het Sunny DNA, altijd met die smile op haar gezicht.

“Ik zie Suzanne als een rots in de branding,” vertelt Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België en Frankrijk. “Suzanne is medebepalend geweest voor de merkbekendheid die we vandaag de dag hebben. Zij legt al 20 jaar de focus op ons all-inclusive product en de zekerheid die wij onze klanten geven om bij ons een auto te boeken. En dit doet ze op een speciale manier, want met onze unieke uitingen zijn wij de afgelopen jaren onmisbaar geworden in de branche.”

Knottnerus noemt het knap dat Suzanne alles zo goed managt, naast het reilen en zeilen van een jong gezin. “Want ondanks dat ze thuis ook de volledige focus heeft op haar gezin, laat ze binnen Sunny Cars zien dat wij echt op nummer één staan. Ik hoop dan ook van harte dat ze de 40 dienstjaren binnen Sunny Cars zal volmaken.”

Op deze speciale dag kon onze oprichter en CEO Kai Sannwald en Managing Partner Thorsten Lehmann niet ontbreken. Zij overhandigden haar een mooi cadeau, zodat zij even een weekend zelf kan bijtanken.