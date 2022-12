Talisman neemt eerste Nederlandse touroperator deel aan het KLM SAF-programma

Deel dit artikel

Talisman travel design neemt als eerste Nederlandse touroperator deel aan het KLM Sustainable Aviation Fuel (SAF)-programma. Dat maakte het reisbedrijf vandaag bekend.

“De bestemmingen van Talisman worden voor 99% per vliegtuig bereikt. Eenmaal op bestemming, reist de Talisman-reiziger zo duurzaam mogelijk en met aandacht voor mens, dier en natuur. Duurzaam vliegen is nog niet mogelijk, maar met de komst van Sustainable Aviation Fuel (SAF), gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, is er wel een duurzamer alternatief voor traditionele fossiele brandstof. Duurzaam vliegen blijft echter een lastig onderwerp, en eerdere initiatieven vonden we dan ook niet sterk genoeg. Vanuit de huidige samenwerking met KLM, kwam een mogelijke deelname aan het KLM Corporate SAF Programma ter sprake. Het stimuleren van het gebruik van SAF sluit goed aan op onze duurzame ambities”, zegt Evelien Collier, Marketing Director Talisman travel design.

Talisman stapt in met een vast bedrag per maand. Bedrijven die deelnemen aan het programma stimuleren de productie en het gebruik van SAF. Zo draagt Talisman bij aan de wereldwijde beschikbaarheid van duurzame vliegtuigbrandstof en daarmee aan een duurzamere toekomst van de luchtvaart. Daarnaast kan een reiziger zelf via KLM ‘Mijn Reis’ ervoor kiezen om aanvullend extra SAF brandstof te kopen.

SAF wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en is een duurzaam alternatief voor traditionele fossiele brandstof. De uitstoot wordt met minstens 75% verminderd ten opzichte van fossiele brandstof. Vanaf 2022 gebruikt KLM 0,5% SAF voor de vluchten die uit Amsterdam vertrekken. Door deelname aan het programma hoopt Talisman bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de branche.

Author Sharon Evers