Target Travel Marketing kondigt met trots aan dat het vanaf 1 oktober is aangesteld als de officiële vertegenwoordiger van de Amerikaanse staat Utah in de Benelux.

In deze rol zal Target Travel Marketing alle facetten van bestemmingsmarketing voor het Utah Office of Tourism in de Benelux verzorgen. Dit omvat zowel PR-activiteiten als samenwerkingen met de reisbranche, met als doel om Utah als veelzijdige reisbestemming verder op de kaart te zetten voor zowel de zomer als de winter.

Utah

Rachel Bremer (Global Markets Director bij het Utah Office of Tourism), licht toe: “We zijn verheugd dat Target Travel het vijfjarig contract heeft gewonnen. Met hun expertise en toewijding zullen we gezamenlijk de unieke kenmerken van Utah promoten, zoals onze adembenemende nationale parken, pittoreske routes en de beste plekken voor stargazing. Daarnaast staat duurzame groei centraal, zeker nu Utah zich voorbereidt als gastheer voor de Olympische Winterspelen van 2034. Dankzij directe vluchten van Amsterdam naar Salt Lake City verwachten we een flinke toename van het aantal bezoekers. Target Travel speelt een cruciale rol in deze ontwikkeling en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de komende jaren.”

Groeiende vraag

Target Travel Marketing, dat al jaren Amerikaanse bestemmingen vertegenwoordigd in de Benelux, ziet deze samenwerking als een belangrijke stap in het uitbreiden van hun portfolio, gevuld met maar liefst 24 Amerikaanse Staten. Arjan Helle (President van Target Travel Marketing), reageert enthousiast: “Wij zijn zeer vereerd om Utah te mogen vertegenwoordigen in de Benelux. Utah is een unieke bestemming met ongelofelijke mogelijkheden voor reizigers die op zoek zijn naar avontuur, natuur en cultuur. Met onze lokale expertise en onder leiding van onze Senior Account Manager Vivien Hulsebosch zullen we ons inzetten om Utah op een duurzame en betekenisvolle manier te promoten, waarbij we inspelen op de groeiende vraag naar bijzondere reiservaringen.”