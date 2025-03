Ter ere van het 15-jarig jubileum reisde het volledige team van Captain af naar Lissabon voor een bijzonder teamuitje aan boord van de gloednieuwe Norwegian Aqua.

Het was een unieke gelegenheid om het schip te verkennen, samen herinneringen te maken én het jubileum in stijl te vieren. Alle collega’s werden feestelijk uitgerust met een herkenbare, stijlvolle trolley – een passend begin van een reis vol teamspirit en cruisebeleving.

Oorspronkelijk zou het schip via Rotterdam varen, maar vanwege slechte weersomstandigheden werd de route aangepast en zette de Norwegian Aqua koers van Lissabon rechtstreeks naar Southampton. Een deel van het team moest daardoor op zaterdag al terugvliegen om maandag weer op kantoor te zijn. Een kleinere groep is nog aan boord om de reis in stijl af te ronden – en uiteraard alle faciliteiten nog even uitgebreid te testen.

De reacties waren unaniem enthousiast: het schip is ruim opgezet, biedt een indrukwekkend aanbod aan restaurants, talloze gezellige bars en entertainment van hoog niveau. Van Broadwayshows tot een uitgebreide gamehal en een swingende 90’s party – er werd volop genoten. “We hebben ontzettend gelachen met elkaar. Dit was een trip om niet snel te vergeten,” aldus het team.