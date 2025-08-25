Het Vakantie Festival, dat van 5 tot en met 7 februari 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch, verwelkomt The Kings Elephant, een gevestigde naam in ‘classic adventure wear’. De specialist in outdoorkleding, hoeden, tassen en laarzen verrijkt de festivalbeleving met gear die perfect past bij reizigers in binnen- en buitenland.

Tosca Houtstra (vertegenwoordiger van The Kings Elephant) benadrukt de klik met het festivalconcept: “Onze collectie, van waxjassen en softshells tot klassieke hoeden en canvas tassen, is gemaakt voor mensen die onderweg zijn. We zijn ontzettend blij dat we tijdens het Vakantie Festival kunnen laten zien hoe stijlvol en functioneel outdoorkleding kan zijn. Het is dé plek om in gesprek te gaan met reisliefhebbers die waarde hechten aan kwaliteit en avontuur.”

Beleving

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter Vakantie Festival): “Met The Kings Elephant halen we een authentiek en gepassioneerd merk in huis dat de sfeer van reizen versterkt. Hun deelname onderstreept ons streven om travel niet alleen in bestemmingen te presenteren, maar ook in de gear, kleding en accessoires die de beleving compleet maken. Het festival is volop in ontwikkeling, en met dit soort partners maken we het steeds rijker en relevanter.”

Stijl

Ook Frits Kuijper reageert positief: “The Kings Elephant levert stijl én functionaliteit, en laat zien hoe je avontuur draagt. Hun enthousiasme bewijst dat we op de goede weg zijn met onze aanpak en ambitie.”

Vakantie Festival

Naast reisinspiratie, entertainment en beurs stands, zorgt het Vakantie Festvial voor een platform waar merken, bestemmingen en consumenten samenkomen in een indrukwekkende mix van beleving, advies en travel lifestyle producten.