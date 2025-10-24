Sunweb Group maakt vandaag bekend dat Tim Van den Bergh zijn functie als Chief Commercial Officer (CCO) na tien jaar neerlegt.

Tim Van den Bergh blijft voorlopig aan als adviseur, waarmee hij een bijdrage levert aan de continuïteit binnen de commerciële teams en richting klanten en partners van Sunweb Group.

Triton

Tim Van den Bergh trad tien jaar geleden in dienst bij Sunweb Group en heeft een cruciale rol gespeeld in de vorming van het bedrijf. Zijn ondernemersgeest leidde tot waardevolle partnerships en impactvolle bijdragen, vooral in moeilijke tijden. Het bedrijf van Van den Bergh werd tweemaal overgenomen door Sunweb Group en hij speelde een belangrijke rol bij de verkoop aan Triton in 2019. In de loop der jaren heeft hij gezorgd voor een aanzienlijke groei op het gebied van marketing, e-commerce en meerdere business units.

Nieuw hoofdstuk

Aangezien de functie van CCO niet opnieuw wordt opgevuld, zal Mieke De Schepper, CEO van Sunweb Group, de directe verantwoordelijkheid voor het commerciële team op zich nemen. Deze verandering luidt een nieuw hoofdstuk in voor Sunweb Group. Nu de CEO rechtstreeks leiding geeft aan het commerciële team, maakt het bedrijf de overstap naar een business unit-gestuurd bedrijfsmodel, waarbij elke unit (Sun, Ski en Eliza was here) volledige verantwoordelijkheid krijgt voor winst en verlies en meer beslissingsbevoegdheid krijgt. Deze verschuiving is bedoeld om de snelheid en focus binnen de organisatie te vergroten.

Dankbaar

“Sunweb Group is Tim zeer dankbaar voor zijn waardevolle inzet en leiderschap in het afgelopen decennium en we wensen hem veel succes in zijn volgende hoofdstuk van zijn carrière”, laat het bedrijf weten.